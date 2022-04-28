Меткий выстрел снайпера: боец ВСУ показал результат ночной "охоты" на рашистов

Снайпер ВСУ ливидировал оккупанта / Podrobnosti

Боец Вооруженных сил Украины ликвидировал российского оккупанта снайперским выстрелом с большого расстояния.

Соответствующее видео опубликовал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

На кадрах запечатлено, как боец ВСУ выбрал свою жертву, прицелился и уничтожил российского захватчика.

Добавим, что видео было записано ночью, поэтому боец ВСУ пользовался тепловизором.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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