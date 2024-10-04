Почти 100 тысяч: глава Житомирской ОВА озвучил сумму своих доходов

Виталий Бунечко озвучил свою зарплату и финансовые дела семьи.

https://glavred.info/ukraine/mne-hvataet-glava-zhitomirskoy-oga-ozvuchil-skolko-zarabatyvaet-na-dolzhnosti-10602413.html Ссылка скопирована

Глава Житомирской ОВА сообщил детали зарплаты / скриншот, pexels

Глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко озвучил информацию о своей заработной плате, которую получает на посту главы области. Своим финансовым положением госслужащий поделился в интервью на YouTube канале "Города силы".

На вопрос журналистки, сколько Виталий Бунечко получает зарплаты работая главой Житомирской ОГА, он ответил, что 80 тысяч гривен.

"Мне хватает. Плюс 17 700 у меня пенсия. На самом деле хватает. Сейчас нет таких вызовов. Хватает", - сказал председатель Житомирской ОВА.

Отметим, Виталий Бунечко работает в должности главы области еще с 2019 года. По состоянию на 2024 год это единственный глава области в Украине, который длительное время занимает должность руководителя региона.

Также во время интервью он поделился информацией об активах своей жены, на которой он женился в 2020 году.

"Автомобиль был приобретен моей женой в 2019 году. Это является ее собственностью. У нее до меня была жизнь. Это ее, это не наше совместно нажитое имущество. Сейчас это единственный автомобиль, который есть у нас в семье", - отметил Бунечко.

Как пояснил председатель Житомирской ОВА, его жена Елена, предоставляет консультационные услуги. Однако, по его словам, он не интересуется, где его жена берет деньги на жизнь.

В разговоре Виталий вспомнил о служебном автомобиле, который был приобретен в конце первого года полномасштабного вторжения. Стоит такое авто около 80 тысяч долларов. По словам главы Житомирской ОВА на транспорт из местного бюджета не было потрачено ни копейки.

Интервью с Виталием Бунечко:

Кто такой Виталий Бунечко Виталий Иванович Бунечко - председатель Житомирской областной государственной администрации с 8 августа 2019 года. В 2024 году дольше всех по продолжительности занимает должность среди всех действующих глав облгосадминистраций.

Зарплата в Украине - последние новости

Напомним, министр финансов Сергей Марченко информировал, что в 2024 году минимальную зарплату в Украине повысили до 8000 гривен.

По данным Минэкономики, средняя зарплата в Украине выросла на 20%. В первой половине 2024 года средняя зарплата штатных работников в сфере информации и телекоммуникации составляет 49 831 гривну, в сфере финансовой и страховой деятельности - 39 503 гривен.

Недавно народный депутат 9-го созыва Александр Федиенко заявил о низком уровне зарплаты у чиновников ВРУ. Это при том, что его заработная плата составляет 51 тысячу гривен.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред