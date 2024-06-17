'Мне нужна тишина': защитница Мариуполя 'Пташка' прекращает службу

Через ряд непреодолимых обстоятельств и событий, Екатерина Полищук вынуждена прекратить сотрудничество с 59 ОМПБр и службу в ней.

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Екатерина Полищук уходит со службы / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal, facebook.com/Катерина Полищук

Защитница Мариуполя Екатерина Полищук, известная как "Пташка", объявила о прекращении своей службы в 59-й отдельной мотопехотной бригаде. Военнослужащая сообщила о своем решении в Facebook, отметив, что ей нужна тишина.

"Одна из важнейших новостей (и преимуществ для меня, как добровольца старого образца) через ряд непреодолимых обстоятельств и событий, я вынуждена прекратить сотрудничество с 59 ОМПБр и свою службу в этой бригаде. С благодарностью и уважением прощаюсь с этими замечательными людьми. И пока нахожусь в изоляции. Много контента от меня не будет. Будет что-то от души. Мне так надо. Рассчитываю на ваше понимание", - подчеркнула военная.

Екатерина поблагодарила подписчиков за помощь в сборе средств для военных. За 9 месяцев удалось приобрести 316 квадрокоптеров DJI Mavic, "которые спасли десятки, а то и сотни жизней".

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Защитница отметила, что уходит в отпуск, поскольку ей нужна тишина. Однако Екатерина обещает вскоре вернуться.

"Спасибо за 14 месяцев плодотворной работы, новую военную профессию, терпение, понимание и настоящую любовь, которой так не хватало мне, в которую я уже не верила. Не потому, что я "Птичка". А потому что я - это я. Вы - лучшее, что могло произойти со мной в такой трудный период. Пусть это будет заслуженный отпуск, самоизоляция или как вы сами это назовете. Я скоро вернусь. Но пока мне нужна тишина", - добавила она.

Кто такая Екатерина Полищук? Екатерина Александровна Полищук (позывной - Пташка, Пташка из стали; род. 31 марта 2001, с.Сосновка Тернопольской области, Украина) - украинская поэтесса, актриса, парамедик-доброволец Национальной гвардии Украины, участница российско-украинской войны. Кавалер ордена "За мужество" III степени, пишет Википедия.

Что известно о Екатерине Полищук - подробности

Напомним, парамедик-доброволец Екатерина "Пташка" Полищук стала известной после того, как в Сеть попало видео, где она поет под российскими бомбами на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

Екатерина решила стать на защиту Украины весной 2021 года. Вскоре она успешно закончила медицинские курсы. О своем решении отправиться на передовую в Мариуполь она сообщила родителям уже постфактум.

Во время обороны Мариуполя, Полищук вместе с собратьями попала в плен к российским оккупантам. Однако, 21 сентября 2022 года, в рамках обмена удалось освободить 215 украинских защитников, среди которых была и Екатерина. Среди освобожденных также были пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, бойцы теробороны, таможенники и гражданские.

Также недавно "Пташка" опубликовала в Instagram эмоциональный пост в ответ на критику пользователей, которые оскорбляют ее по поводу внешности. Она отметила, что не является героем, а лишь человеком.

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