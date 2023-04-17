"Мне понравились роды, можно повторить": снайперша Евгения Эмеральд заговорила о третьем ребенке

Муж защитницы присутствовал на родах и не сдержал слез, когда услышал первый крик дочери.

https://glavred.info/ukraine/mne-ponravilis-rody-mozhno-povtorit-snaypersha-evgeniya-emerald-zagovorila-o-tretem-rebenke-10464097.html Ссылка скопирована

Евгения Эмеральд с мужем / скриншот

Украинская защитница с позывным "Жанна д'Арк" Евгения Эмеральд рассказала о своих родах. Снайперша во второй раз стала мамой 14 апреля.

Эмеральд рассказала "Сніданку з 1+1", что ее роды были легкими, что она не против в третий раз рожать. Они с мужем мечтают стать родителями сына.

"Они (роды – прим. ред.) у меня были крутые. Просто сказала: "Так круто, мне понравились роды, можно повторить", - поделилась Евгения.

видео дня

Муж защитницы присутствовал на родах и не сдержал слез, когда услышал первый крик дочери.

"Я мечтал о дочери всю жизнь. Когда я услышал эти крики первые – это такие эмоции", – описал свои эмоции Евгений.

Счастливые родители / скриншот

А вот имя дочери пара пока держит в секрете. Хотя Евгения намекает на то, что девочку очень символически назвали.

"Но оно (имя – прим. ред.) очень красивое и очень символическое. Правда. Оно имя к победе", — отметила снайперша.

Напомним, Евгению Эмеральд 16 апреля выписали из роддома. Поддержать ее пришли родители и друзья Евгения, мама Жанна Феликсовна и старшая дочь Жасмин.

Как сообщал Главред, украинская защитница, снайперша с позывным "Жанна Д'Арк" Евгения Эмеральд вышла замуж. Ее избранник - Евгений Стипанюк. Пара познакомилась на войне.

Военные поженились 14 октября - в День защитников и защитниц. В этот же день у Евгения был день рождения. Свадьбу сыграли прямо на передовой в Харьковской области, а расписал влюбленных генерал ВСУ.

Вам может быть интересно: