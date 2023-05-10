Мобилизация "элит" и сотен тысяч россиян: Пономарев назвал сценарий свержения системы Путина

"Элита" в стране-агрессоре России – аморальна, однако нужно сделать так, чтобы она со всеми своими ресурсами перешла на сторону добра, считает Илья Пономарев.

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В России можно найти сотни тысяч людей, которые готовы бороться с системой - Пономарев / Коллаж: Главред, фото: Главред, соцсети

Реализация целей оппозиции России, направленных на вывод оккупационных войск из Украины и уничтожение системы власти, которую возглавляет Владимир Путин, требует подключения "элит" в РФ и сотен тысяч российских граждан. Об этом заявил бывший депутат Госдумы, российский оппозиционный политик Илья Пономарев.

В интервью Главреду он рассказал о том, что задача оппозиции России – достучаться до россиян, которые будут готовы действовать решительно. Поскольку это большая страна, могут найтись сотни тысяч людей, готовых бороться с Кремлем.

"Если честно, не могу сказать, что есть большая задача достучаться до рядовых россиян. На данный момент та система власти, которая существует в РФ, не подразумевает, что голос россиян что-либо значит. Он будет значить в тот момент, когда эта власть начнет падать. И когда это случится, у нас появятся коммуникационные возможности для разговора с простыми россиянами. Сейчас больше всего необходимы штыки, то есть не просто рядовые россияне, а те, которые готовы драться. Их не очень много в любом обществе, но они есть. Россия – это большая страна, и даже если одна десятая процента населения будет этим заниматься, то это сотни тысяч людей", - считает Пономарев.

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Кроме того, по его словам, нужно работать с российскими "элитами", которые не поддерживают войну против Украины и обладают достаточными ресурсами для свержения системы власти в РФ.

Кто такой Илья Пономарев Илья Пономарев – российский политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, разговаривает на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, с 2015 года находится в США, пишет Википедия.

"Вторые, до кого нужно достучаться – это российская элита, потому что она сейчас тотально оппозиционно настроена по отношению к войне. Она, безусловно, аморальна, и настроена оппозиционно не потому, что считает, что война – это не хорошо, а потому, что ее нельзя выиграть. Но важна не причина, а то, чтобы они начали переходить на сторону добра. Со всеми своими связями, ресурсами, возможностями, и разрушили бы тем самым эту систему. Вот в эту сторону надо работать достаточно активно. И для того, чтобы это в итоге произошло, создан наш Съезд народных депутатов (СНД), который представляет из себя понятную российским элитам альтернативу действующей власти. И его мы тоже будем очень активно развивать", - подчеркнул Илья Пономарев.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский ранее сделал заявление, согласно которому силы обороны Украины проведут контрнаступательную операцию с целью освобождения своих территорий, которые захватила страна-оккупант Россия. ВСУ собираются вернуть и Крым.

По словам Зеленского, успех украинских войск зависит от военной поддержки Запада.

На территории РФ регулярно гремят взрывы.

В частности, в Брянской области был атакован военный аэродром, на Тамани горела нефтебаза, а под Санкт-Петербургом случилось возгорание на военной базе, где должны были быть военные вертолеты.

Позже неизвестный беспилотник ударил по резиденции директора России Владимира Путина в Кремле. Москва обвинила в инциденте Украину. Киев отверг необоснованные обвинения российских властей – президент Зеленский подчеркнул, что Украине не атаковала ни Кремль, ни Путина.

Смотрите видео, в котором Пономарев рассказал о целях оппозиции России по демонтажу системы власти

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