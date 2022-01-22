Мощный пожар в Днепре: сгорел центральный офис сети АТБ

В девятиэтажном офисном здании сети АТБ на первом этаже ресторана Пальмира возник пожар.
В субботу, 22 января, в Днепре в девятиэтажном офисном здании сети АТБ, на первом этаже ресторана Пальмира, возник мощный пожар.
Огонь распространился с 1 по 7 этаж, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"22 января в 14:15 в Днепре в девятиэтажном офисном здании сети АТБ, на первом этаже ресторана Пальмира, возник пожар с распространением с 1 по 7 этажа. По состоянию на 15:00 было установлено, что горит утеплитель (минвата) наружной стены девятиэтажного офисного здания сети АТБ с распространением пожара в офисное помещение на 4 этаже", - говорится в сообщении.
Предварительно жертв и пострадавших нет.
К борьбе с огнем привлечены 55 человек и 11 единиц техники.
Спасатели добавили, что пожар уже локализован.
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Напомним, в Киеве произошел смертельный пожар в многоэтажке на улице Братиславской в Деснянском районе.
Во время тушения пожара на улице возле дома обнаружили тело мужчины без признаков жизни. По предварительной информации, человек выпал из горящей квартиры.
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