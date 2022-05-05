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Мощный ракетный удар РФ по Украине: что известно о разрушениях

5 мая 2022, 00:34

В Сети сообщали о взрывах сразу в нескольких областях, позднее появилась информация о повреждениях.

ракета
РФ нанесла ракетный удар по Украине / Фото УНИАН

В среду вечером, 4 мая, российские оккупационные силы нанесли ракетные удары сразу по нескольким регионам Украины.

В Сети сообщали о взрывах сразу в нескольких областях, позднее появилась информация о повреждениях.

В Николаеве раздаются взрывы

В Николаеве слышны взрывы, сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"В Николаеве раздаются взрывы. Друзья, оставайтесь в укрытиях! Ни в коем случае не стойте у окон и не публикуйте фото или видео. Официальную информацию сообщим вам впоследствии", -написал он в телеграм-канале во вторник вечером.

Оккупанты нанесли удар по Кировоградской области

В Кировоградской области оккупанты нанесли удар по инфраструктурному объекту.

Об этом сообщил председатель Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

"Беспокойный вечер над Кировоградщиной. Есть прилет в инфраструктурный объект за пределами областного центра", - отметил он.

По словам Райковича, сейчас над ликвидацией последствий удара работают соответствующие службы.

В Днепре враг обстрелял железную дорогу

В Днепре российские оккупанты обстреляли железную дорогу, среди железнодорожников никто не пострадал.

Об этом сообщил председатель правления АО Укрзализныця Александр Камышин.

"Российские войска продолжают прицельно обстреливать железнодорожную инфраструктуру. Очередной ракетный обстрел железнодорожной инфраструктуры в Днепре", - отметил он.

По словам Камышина, среди железнодорожников пострадавших нет.

"Степень повреждений оценим после окончания воздушной тревоги", - добавил глава УЗ.

Как уточнил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, оккупанты совершили два ракетных удара по Днепру.

Одну ракету сбила система ПВО.

По его словам, в результате попадания второй есть разрушения, а движение поездов остановлено.

На Киевщине ПВО сбило российскую ракету

Система ПВО сбила российскую ракету недалеко от села Требухов в Киевской области, обломки упали в поле, сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

"После успешного срабатывания ПВО остатки ракеты упали в поле близ с.Требухов. Дома не повреждены. Пострадавших нет", – написал он в телеграм-канале в среду вечером.

В свою очередь полиция проверяет информацию о взрывах в Броварском районе Киевской области.

Об этом сообщает полиция Киевщины.

"Взрывы в Броварском районе. Проверяем информацию", - говорится в сообщении.

В Черкасской области взрывы от работы ПВО

В Черкасской области слышны взрывы от работы сил противовоздушной обороны.

Об этом сообщил председатель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в Telegram.

"Черкащане, без паники! Работает ПВО", - написал он.

Табурец призвал оставаться в укрытиях, не распространять никаких фото и видео, следить за официальными сообщениями.

Из-за обстрелов с опозданием следуют почти 20 поездов

Из-за ракетных обстрелов в среду, с опозданием следует 18 поездов, сообщили в АО Укрзализниця.

"Несмотря на попытки врага прервать дорогу жизни, продолжаем двигаться вперед, сокращая время задержки", – говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства в среду вечером.

Также обнародован перечень задерживающихся поездов с ориентировочным временем задержки.

  • №59 Киев — Чоп (+11:44 часа);
  • №149 Полтава - Черновцы (+11:11 час);
  • №37 Ужгород - Одесса (+11:09 час);
  • №135 Черновцы — Одесса (+9:53 часа);
  • №38 Одесса — Ужгород (+9:27 час);
  • №45 Ужгород - Лозовая (+7:56 час);
  • №2 Харьков — Ивано-Франковск (+7:42 часа);
  • №42 Львов — Днепр (+6:48 час);
  • №85 Запорожье - Львов (+5:03 час);
  • №5 Ивано-Франковск — Запорожье (+4:33 часа);
  • №86 Львов — Запорожье (+3:25 час);
  • №14 Солотвино — Киев (+2:17 час);
  • №56 Рахов - Киев (+2:02 ч);
  • №13 Киев — Солотвино (+1:32 часа);
  • №749 Киев - Ивано-Франковск (+1:22 ч);
  • №95 Киев - Рахов (+1:16 ч);
  • №715 Киев - Перемышль (+40 мин);
  • №706 Киев - Перемышль (+8 ч);
  • №753 Харьков - Львов (+19 мин);
  • №744 Львов — Дарница (+10:35 час).

Напомним, 4 мая, вечером, Днепр подвергся обстрелам российскими войсками. В городе объявили воздушную тревогу.

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крылатые ракеты война России и Украины
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