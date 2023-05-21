Мощный удар на юге: ВСУ "покрошили" три роты оккупантов и сожгли много техники РФ

Захватчики потеряли 22 единицы вооружения и военной техники, рассказал Александр Тарнавский.

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ВСУ уничтожают оккупантов / Коллаж Главред, фото Генштаб ВСУ

На Таврическом направлении за минувшие сутки потери врага убитыми и ранеными в результате успешных действий ВСУ составили почти три роты.

По данным командующего силами обороны на Таврическом направлении генерала Александра Тарнавского, захватчики потеряли 22 единицы вооружения и военной техники.

В частности, 2 танка, 4 БМП, ББМ, БТР, МТЛБ, станция РЭБ "Стриж-3", 2 БпЛА "Орлан-10", БпЛА "Zala".

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По словам украинского офицера, также украинскими силами успешно уничтожены 5 складов боеприпасов врага.

В целом, подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1006 огневых задач.

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) предполагали, что Силы обороны Украины высадились на левом берегу Херсонской области. По их словам, защитники Украины заняли позиции, но непонятно, в каком масштабе и с какой целью.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявила, что пересечение Днепра - очень сложная работа. В условиях проведения ВСУ военных операций следует соблюдать тишину. Хорошие новости будут, но надо дождаться, когда появится возможность озвучивать подобную информацию.

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