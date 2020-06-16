На OLX раскрыли опасную мошенническую схему российских хакеров

Мошенники попытались снять деньги с банковской карточки в рублях / andryashin.com

На торговой площадке OLX обнаружили мошенническую схему, организовали которую хакеры из России. Если пойти на поводу у мошенников, можно лишиться денег на банковской карточке.

О том, как действует схема, рассказал один из украинцев, который чуть не попался на удочку мошенников.

Сначала человек находит товар и договаривается о его покупке через OLX доставку. После оформления заказа продавец через какое-то время говорит, что не может активизировать доставку из-за каких-то проблем.

Потом продавец говорит, что сайт OLX ему прислал сообщение, что доставка заморожена в связи с тем, что есть вероятность, что аккаунт хотели вскрыть злоумышленники.

Покупатель получает СМС якобы от OLX, что заказ заблокировали и его просят обратится в службу поддержки и деактивировать его, чтобы получить деньги назад. При этом высылают ссылку с адресом якобы службы поддержки с чатом (что-то вроде olx.ua.help/). Однако это поддельная ссылка, которая не имеет отношения к OLX.ua, а принадлежит злоумышленникам.

Позже мошенники пытаются убедить покупателя, что была хакерская атака на аккаунт и "служба поддержки" решила проверить, действительно ли настоящий покупатель заказывает товар. После этого мошенники извиняются и выставляют форму для вторичного заказа товара. Однако это и есть ловушка - в форму ни в коем случае нельзя вводить свои данные.

"Меня остановило то, что я никогда не общался со службой поддержки OLX по чату, только по электронной почте. И то – я успел внести данные карточки, но сразу заблокировал. Сегодня мою карточку "прощупали" – пытались снять небольшую сумму. При чем, не в гривнях, а в рублях", – рассказал читатель одному из украинских СМИ.

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Если проверить ссылку, которую отправляют злоумышленники, она ведет к сайту, который зарегистрирован в Ростове-на-Дону (Россия), а не в США, как у настоящего OLX.ua.

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obozrevatel.com

obozrevatel.com

Читатель рассказал, что вступил с мошенниками в переписку и они признались, что действительно работают из Ростова. В их "офисах", которые обманывают людей в Украине, работают по несколько сотен человек. А некоторые организации, которые дурят россиян, насчитывают и по 500 человек.

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obozrevatel.com

obozrevatel.com

obozrevatel.com

Напомним, ранее стало известно, что в Украине орудуют мошенники – они массово рассылают гражданам смс-сообщения с информацией о якобы блокировке банковских карт.