Муж оставил жену умирать на асфальте, хотел сбежать: в Киеве произошло безумное смертельное ДТП

На место происшествия подоспели охранники, чтобы оказать помощь. Но автопутешественники, будучи пьяными, устроили с ними драку.
В Киеве на Березняках пьяный водитель за рулем Ford Fusion совершил жуткое ДТП – он не справился с управлением, наехал на бордюр и протаранил забор. Его молодая жена, находящаяся в салоне, получила очень серьезные травмы в результате аварии, и скончалась в карете "скорой".
Как сообщает общественная организации Автопатруль Майдан на странице в Facebook, муж 21-летней пассажирки пытался сбежать после ДТП, оставив травмированную супругу лежащей на асфальте. Мужчина, как и его брат - водитель легковушки Ford Fusion, был в состоянии алкогольного опьянения.
От удара женщину выбросило из салона авто. Прибывшие на место аварии медики поместили ее в крайне тяжелом состоянии в карету неотложки с подозрением на ЗЧМТ и переломом позвоночника.
К сожалению, спасти ее жизнь не удалось - пострадавшая умерла в результате полученных травм не приходя в сознание.
По информации "Вартові еспресо" на странице в Facebook, в салоне автомобиля находились 4 нетрезвых пассажира. Водитель авто мчал на большой скорости по улице Березняковской, на повороте не справился с управлением и наехал на бордюр. После этого машина стала неуправляемой: врезалась в забор и снесла несколько секций, затем вернулась на дорогу и остановилась перпендикулярно направлению автодвижения.
На место происшествия подоспели охранники, чтобы оказать помощь. Но автопутешественники, будучи пьяными, устроили с ними драку.
В результате безумной аварии сильно пострадала пассажирка легковушки – девушка была госпитализирована с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и переломом позвоночника.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия и опрашивает свидетелей.
Отмечается, что горе-водитель был задержан.
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По предварительным данным, водитель грузовика, который ехал в направлении метро Житомирская, не справился с управлением и въехал в металлический отбойник.
В результате столкновения легковой автомобиль оказался под тягачом, после этого раздался взрыв и вспыхнул пожар.