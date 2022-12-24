На белой "Ладе" на концерт Кобзона: ВСУ ликвидировали оккупанта-гонщика

Российские СМИ позднее подтвердили смерть 44-летнего оккупанта Николая Рудакова − и рассказали, что он был гонщиком-любителем.

СУ ликвидировали оккупанта-гонщика Николая Рудакова / фото УНИАН и соцсети

Бойцы ВСУ ликвидировали очередного оккупанта из русской глубинки. В этот раз на концерт Кобзона отправили 44-летнего оккупанта-пулеметчика из Пермского края Николая Рудакова. Об этом написал сооснователь международного волонтерского сообщества InformNapalm OSINT-эксперт Иракли Комахидзе.

Он опубликовал фотографии Рудакова и пошутил, что тот еще при жизни был "гонщиком белой "Лады" (поскольку довольно часто родственники оккупантов покупают за деньги, полученные за их гибель, такой автомобиль).

Российские СМИ позднее подтвердили смерть Рудакова − и рассказали, что он был гонщиком-любителем и даже был призером нескольких гоночных соревнований.

Сообщается, что Рудаков с 1996 по 1998 год проходил срочную службу в подразделении войсковой разведки. РосСМИ утверждают, что на войне против Украины он был якобы пулеметчиком стрелковой роты военной части №65384.

"Указанный номер в/ч ранее принадлежал 17-й ОМСБр с пунктом постоянной дислокации в поселке Шали (Чечня). Теперь этот номер носит 291-й МСП (чеченское село Борзой), в составе возрожденной 42-й мотострелковой дивизии", – рассказал Комахидзе.

Рудакова ВСУ ликвидировали 13 ноября. 22 декабря его похоронили в Березниках (Пермский край).

Напомним, ранее сообщалось о том, что под Бахмутом был ликвидирован наемник ЧВК "Вагнер" с позывным "Ташай" , который ранее был известен как киллер "Колобок". В 2016 году его приговорили к 19-летнему тюремному сроку, но недавно завербовали в ЧВК Вагнер.

Напомним, Вооруженные силы Украины ликвидировали экс-инкассатора Игоря Богаченко , который был осужден за ограбление банка в Зеленодольске (Татарстан). Примерно 4 месяца назад бывший инкассатор принял предложение ЧВК "Вагнер" и отправился на войну против Украины.

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