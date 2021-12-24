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На Буковине из-за вспышки опасного вируса всю школу отправили на дистанционное обучение

24 декабря 2021, 14:12
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Заболели 30 детей, это преимущественно ученики младших классов.

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В Черновицкой области школу закрыли на карантин из-за "ветрянки" / УНИАН

На Буковине из-за вспышки ветряной оспы на карантин закрыли одну из школ.

Ученики неделю будут учиться дистанционно, после чего у них начнутся каникулы, сообщила пресс-служба мэрии города Заставна. Соответствующее решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Школьники будут на карантине с 24 по 31 декабря.

Заставновский городской голова Василий Радыш рассказал информагентству "АСС", что ветрянкой заболели около 30 учеников учебного заведения.

"По состоянию на вчера, 23 декабря, было примерно 30 больных детей. Заболели детки преимущественно младших классов. Провели заседание комиссии ТЭБ и ЧС, которая и приняла решение на этих несколько дней, с 24 по 31 декабря, организовать образовательный процесс в Заставновском ЗОСО с использованием технологий дистанционного обучения", – рассказал изданию городской голова.

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По словам мэра, дальше детей ждут каникулы, и таким образом удастся выдержать 21 день карантина.

Ранее сообщалось, что в Запорожье матери первоклассницы порекомендовали не приводить ребенка в школу, поскольку она не сдала деньги на подарки. В родительском комитете обвинили маму девочки в "долгах" перед классом.

Напомним, в Ровно 7-классник жестоко избил девочку в школе – у ребенка сотрясение мозга и ушибы внутренних органов. По данному факту в полиции уже возбуждено уголовное производство.

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