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На Харьковщине Укравтодор создает временные переправы возле разрушенных мостов

2 мая 2022, 17:28

Всего в работе было задействовано 27 рабочих, 9 единиц техники (самосвалы, погрузчик и кран).

Укравтодор восстанавливает территориальные дороги, чтобы создать безопасные логистические цепочки на Харьковщине. Сделаны временные объезды двух искусственных сооружений на автомобильной дороге Т-21-11 Чугуев – Печенеги – Великий Бурлук, разрушенных в ходе боевых действий.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Харьковской области.

Всего в работе было задействовано 27 рабочих, 9 единиц техники (самосвалы, погрузчик и кран). На первом объекте устроено 250 п.м. временной дороги, на втором – 150 п.м.

"Кроме этого, каждый день ликвидируем аварийную ямочность. По состоянию на утро 2 мая, за период военного положения ликвидировано 40 299 кв.м. ямочности. Более 100 километров дорог очищены от сожженной техники и других последствий вторжения. На всех освобожденных территориях, на дорогах и в населенных пунктах дорожники работают только после тщательного разминирования", - отметили в Службе.

Ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков рассказал, что дорожники координируют свою работу с военными и выбирают приоритетные для них маршруты.

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