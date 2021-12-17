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На Львовщине обвалилась шахта: есть жертвы

17 декабря 2021, 23:17
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Шахтера оказывали медицинскую помощь, но спасти его не удалось.

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На шахте погиб горняк / pixabay

Трагедия в Сосновке, близ Червонограда, Львовской области. Там в пятницу, 17 декабря, произошел обвал в шахте "Надежда". В результате завала погиб 35-летний шахтер.

Как сообщила Facebook депутат Львовского областного совета Анна Ярмола, порода обрушилась на глубине 500 м.

"На шахте "Надежда" произошел обвал породы на глубине 500 м. Работник 1986 года, попавший под завал породы, погиб", - написала депутат.

Информацию также подтвердил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По его словам, медики пытались спасти пострадавшего, однако его травмы оказались смертельными.

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"По сообщении спасателей, медсестра подземного медицинского пункта оказывала помощь, но, к сожалению, на дороге на поверхность горняк умер", - сообщил Волынец.

Напомним, ранее подконтрольные боевикам СМИ сообщали, что на шахте им. Скочинского начался пожар. Под землей находились 26 шахтеров, 22-х – эвакуировали, а четверо рабочих пропали без вести.

Также отметим, на шахте Листвяжная в Кузбассе (Россия) из-за мощного взрыва метана погибло 52 человека - 46 горняков и шесть спасателей.

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