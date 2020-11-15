УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

На некоторые области Украины наступают 10-градусные морозы

15 ноября 2020, 21:38

В ближайшие дни некоторые регионы страны засыплет снегом.

погода, зима
В Украину идут 10-градусные морозы / Фото pixabay.com

В ряде областей Украины с понедельника, 16 ноября, ожидаются морозы до -10 градусов.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, максимально холодно будет на востоке страны, в ночное время термометры покажут весьма низкие температуры.

Холода придут на территорию Украины со среды, 18 ноября.

Однако 16 ноября будет пасмурным и умеренно холодным. Лишь на Юге в понедельник вероятны прояснения. В западных и южных областях температуры довольно высокие от +4 до +9 тепла, ночью здесь +1+5 градусов. В остальных регионах от -3 до +4 градусов, ночью +2...-2. На Востоке в понедельник 0... -5 мороза днем, ночью -3... -5 градусов.

Снег ожидается в Харьковской и Луганской областях.

В Киеве в понедельник ожидается пасмурная погода +2+4 градусов как в ночное, так и в дневное время, без осадков.

19 ноября ожидается погода с прояснениями, но прохладно. На Западе и в Одесской области днем +4+10, ночью +2... -1 градуса. На остальных территориях днем от -1 до +6 градусов, ночью 0... -5 мороза. На Востоке ночные морозы от -6 до -10 градусов.

В Киеве 19 ноября пасмурно с температурой +2+4, ночью от -1 до -3 градусов.

В пятницу, 20 ноября, в Закарпатской, Львовской и Волынской области вероятен дождь, в Днепропетровской и Запорожской области дождь со снегом, в Харьковской, Донецкой и Луганской областях снег.

Температура будет колебаться по стране: на Западе +3+8 (Закарпатье +8+10) днем, ночью от +3 до -1 мороза. на Юге днем +1+6 градусов днем, ночью от +4 до -2 градусов, на Востоке днем 0... -3 градуса, ночью -3... -7. На Севере и в Центре днем -1... +4, ночью от -1 до -5 мороза.

В Киеве 20 ноября +2... +4 градуса, ночью -1... -3 мороза.

новости Украины Погода в Украине зима 2020 погода Погода Киев зима 2021
Сейчас вы просматриваете новость «На некоторые области Украины наступают 10-градусные морозы». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
В Киеве авто протаранило остановку с людьми, есть погибшие и пострадавшиеВ Киеве авто протаранило остановку с людьми, есть погибшие и пострадавшие Последний шаг перед локдауном: Рубан раскрыл сценарий карантинаПоследний шаг перед локдауном: Рубан раскрыл сценарий карантина Степанов заговорил о локдауне и предупредил о катастрофе с COVID-19Степанов заговорил о локдауне и предупредил о катастрофе с COVID-19 COVID-19 убьет десятки тысяч украинцев до конца года: озвучен тревожный прогнозCOVID-19 убьет десятки тысяч украинцев до конца года: озвучен тревожный прогноз "​Не ношу маску и не сдохла​": Егорова шокировала заявлением о карантине"​Не ношу маску и не сдохла​": Егорова шокировала заявлением о карантине
Следующий материал

Последние новости

22:00
Танці з зірками 2020 - что было в 12 выпуске 15 ноября
21:54
Гороскоп на 16 ноября для всех: сильный дар и обманчивая выгода Видео
21:50
"Завезти в Украину нельзя": врач объяснил, почему украинцам не светит вакцина от COVID-19 Видео
21:46
Армен Джигарханян: лучшие фильмы и страшные смерти близких Видео досье
21:38
На некоторые области Украины наступают 10-градусные морозы
Реклама
21:32
Илон Маск заразился коронавирусом и описал свои симптомы
21:30
В Одессе во втором туре победил Труханов - экзит-пол выборы
21:24
Эпицентр закрыли: что нарушил скандальный магазин во время карантина Видео
21:07
Звезда Большой Маленькой Лжи снялась в новом фильме HBO "Пусть говорят" Видео
20:57
В Минске микроавтобус силовиков сбил протестующего: видео 18+ Видео
20:47
"Никаких коек не хватит": эксперт дала мрачный прогноз насчет эпидемии COVID-19
20:33
Обнародованы результаты экзит-пола на выборах мэра Одессы
20:10
Врачи описали последствия для организма от COVID-19
19:53
Что и где контролируют войска РФ в Карабахе: опубликована карта Видео
19:43
В Армении главу оппозиции обвинили в покушении на Пашиняна Видео
19:27
Лукашенко грозит трибунал: в Европарламенте раскрыли новый план по Беларуси Видео
19:20
Disney переснимает мультсериал Черный плащ
19:08
Арестович рассказал, обсуждается ли в ТКГ ввод российских миротворцев на Донбасс
19:06
Профессор спрогнозировал сроки спада пандемии Covid-19 Видео
18:55
Белла Хадид случайно показала соски на откровенном фото
Реклама
18:31
Parler – что это за социальная сеть и почему туда всё переходят
18:28
Лавров обсудил с Ереваном развертывание российских миротворцев в Карабахе Видео
18:17
Харьков украсил первый снег: красивые фото и видео Фото Видео
17:57
У Зеленского намекнули, кто попадет "под раздачу" во время кадровых чисток Видео
17:45
В Киеве ликвидировали незаконную лабораторию по тестированию на Covid-19 Видео
17:42
Jerry Heil не приняли в музыкальную школу с первого "захода" Видео
17:41
В Минске силовики жестко "зачистили" новую протестную акцию Видео
17:21
Больной COVID-19 глава Минздрава рассказал, как будет лечиться Видео
17:14
Елена Степаненко ответила на слухи о заражении коронавирусом
17:06
"Не признаю поражение": Трамп "дал заднюю" и выдвинул новые обвинения Видео
16:47
Медики отыскали два новых и непопулярных симптомов коронавируса Видео
16:47
Sony не исключает, что PS5 станет последней консолью компании
16:30
Уничтожит COVID-19 за пять минут: ученые нашли суперотраву для коронавируса Видео
16:29
Артур Пирожков с голым задом в поддержку Дзюбы анонсировал песню
16:27
Три самых опасных места: врач рассказал, где есть риск подхватить COVID-19 Видео
15:49
Появилось видео, как Путин не читая подписал соглашение по Карабаху Видео
15:39
Лёха, TikTok, береза и Zoom – "вирусная" история, взорвавшая интернет
15:35
"Байден победил": Трамп неожиданно признал свое поражение на выборах Видео
15:22
В МВД Беларуси подтвердили применение спецсредств против демонстрантов в Минске Видео
15:15
Вирусолог сказала, когда Украине светит эффективная вакцина от коронавируса Видео
Реклама
15:07
Британец Льюис Хэмилтон повторил рекорд великого Шумахера в Формуле-1
15:05
"Трек мастурбация": Дорофеева в поясе для чулок намекнула на первую сольную работу
14:59
Штраф и уголовное дело: спортклуб Порошенко попался на нарушении карантина Видео
14:50
В Минздраве рассказали, что творится с загруженностью коек в больницах для COVID-19 Видео
14:31
В Украине игнорируют карантин выходного дня: копы назвали области-лидеры нарушений Видео
14:26
Работают против Беларуси: Лукашенко выдвинул новое обвинение в адрес Украины Видео
14:16
Богохульницы - голые девушки сняли видео возле Андреевской церкви Видео
14:09
"Игры до 650 грн" – в PlayStation Store стартовала новая распродажа со скидками до 85%
14:05
Стрельба, водомет и сотня задержанных: что происходит в протестное воскресенье в Минске Видео
13:53
На пункте пропуска между Приднестровьем и Молдовой начались жесткие потасовки Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять