На некоторые области Украины наступают 10-градусные морозы

В Украину идут 10-градусные морозы / Фото pixabay.com

В ряде областей Украины с понедельника, 16 ноября, ожидаются морозы до -10 градусов.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, максимально холодно будет на востоке страны, в ночное время термометры покажут весьма низкие температуры.

Холода придут на территорию Украины со среды, 18 ноября.

Однако 16 ноября будет пасмурным и умеренно холодным. Лишь на Юге в понедельник вероятны прояснения. В западных и южных областях температуры довольно высокие от +4 до +9 тепла, ночью здесь +1+5 градусов. В остальных регионах от -3 до +4 градусов, ночью +2...-2. На Востоке в понедельник 0... -5 мороза днем, ночью -3... -5 градусов.

Снег ожидается в Харьковской и Луганской областях.

В Киеве в понедельник ожидается пасмурная погода +2+4 градусов как в ночное, так и в дневное время, без осадков.

19 ноября ожидается погода с прояснениями, но прохладно. На Западе и в Одесской области днем +4+10, ночью +2... -1 градуса. На остальных территориях днем от -1 до +6 градусов, ночью 0... -5 мороза. На Востоке ночные морозы от -6 до -10 градусов.

В Киеве 19 ноября пасмурно с температурой +2+4, ночью от -1 до -3 градусов.

В пятницу, 20 ноября, в Закарпатской, Львовской и Волынской области вероятен дождь, в Днепропетровской и Запорожской области дождь со снегом, в Харьковской, Донецкой и Луганской областях снег.

Температура будет колебаться по стране: на Западе +3+8 (Закарпатье +8+10) днем, ночью от +3 до -1 мороза. на Юге днем +1+6 градусов днем, ночью от +4 до -2 градусов, на Востоке днем 0... -3 градуса, ночью -3... -7. На Севере и в Центре днем -1... +4, ночью от -1 до -5 мороза.

В Киеве 20 ноября +2... +4 градуса, ночью -1... -3 мороза.