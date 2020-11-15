На некоторые области Украины наступают 10-градусные морозы

В ближайшие дни некоторые регионы страны засыплет снегом.
В ряде областей Украины с понедельника, 16 ноября, ожидаются морозы до -10 градусов.
Как сообщает Украинский гидрометцентр, максимально холодно будет на востоке страны, в ночное время термометры покажут весьма низкие температуры.
Холода придут на территорию Украины со среды, 18 ноября.
Однако 16 ноября будет пасмурным и умеренно холодным. Лишь на Юге в понедельник вероятны прояснения. В западных и южных областях температуры довольно высокие от +4 до +9 тепла, ночью здесь +1+5 градусов. В остальных регионах от -3 до +4 градусов, ночью +2...-2. На Востоке в понедельник 0... -5 мороза днем, ночью -3... -5 градусов.
Снег ожидается в Харьковской и Луганской областях.
В Киеве в понедельник ожидается пасмурная погода +2+4 градусов как в ночное, так и в дневное время, без осадков.
19 ноября ожидается погода с прояснениями, но прохладно. На Западе и в Одесской области днем +4+10, ночью +2... -1 градуса. На остальных территориях днем от -1 до +6 градусов, ночью 0... -5 мороза. На Востоке ночные морозы от -6 до -10 градусов.
В Киеве 19 ноября пасмурно с температурой +2+4, ночью от -1 до -3 градусов.
В пятницу, 20 ноября, в Закарпатской, Львовской и Волынской области вероятен дождь, в Днепропетровской и Запорожской области дождь со снегом, в Харьковской, Донецкой и Луганской областях снег.
Температура будет колебаться по стране: на Западе +3+8 (Закарпатье +8+10) днем, ночью от +3 до -1 мороза. на Юге днем +1+6 градусов днем, ночью от +4 до -2 градусов, на Востоке днем 0... -3 градуса, ночью -3... -7. На Севере и в Центре днем -1... +4, ночью от -1 до -5 мороза.
В Киеве 20 ноября +2... +4 градуса, ночью -1... -3 мороза.
Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, когда в Украине ожидаются сильные морозы.
Ранее географ-метеоролог, климатолог и завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, какой прогноз погоды для Украины составлен на зиму 2020-2021 годов.