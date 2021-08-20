В Николаевской области женщина, рискуя жизнью, вынесла из огня трех малолетних детей / скриншот ТСН

В Николаевской области вспыхнул пожар в одноэтажном многоквартирном доме. В одной из квартир дома остались без присмотра три малолетних ребенка – пятилетние девочки-близнецы и их трехлетняя сестричка. Жители, почувствовав запах дыма, бросились на улицу. Одна из женщин, увидев, что горит квартира молодой семьи, рискуя жизнью, бросилась спасать малышей.

Еще до приезда спасателей соседка выбила дверь в горящую квартиру. Дети были без сознания, но еще дышали. Девочки надышались угарным дымом и сейчас находятся в реанимации, передает ТСН.

"Даже не понимаю, как смогла выбить дверь в комнату, там даже ручки не было. Зашла. На полу у двери, лицом вниз лежал младший ребенок. Взяла и вынесла ее на улицу. Потом разыскала вторую. Выбежала на улицу, воздуха набрала в легкие и зашла в помещение в третий раз. Нашла последнюю девочку, вынесла и ее. Дети были в саже, но живы ", — рассказала Людмила Симоненко.

Когда возник пожар, отец девочек был на работе, а мать вышла по делам, оставив детей на брата. Эксперты рассматривают две версии возгорания: либо загорелась проводка у телевизора, либо пожар устроили сами дети, так как по комнате были разбросаны спички.

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Как сообщал Главред, в Житомирской области трагически погиб шестилетний ребенок, у него были определенные особенности развития. Тело мальчика обнаружили после пожара в сарае. Трагедия произошла в селе Великая Цвиля.

По предварительным данным, пожар мог возникнуть в результате неосторожного обращения со спичками. Со слов родных ребенка, он иногда игрался со спичками, которые у него забирали.