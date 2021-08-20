Родителей не было дома. Пятилетние девочки-близнецы и их трехлетняя сестричка остались сами и, возможно, устроили пожар - по комнате были разбросаны спички.
В Николаевской области вспыхнул пожар в одноэтажном многоквартирном доме. В одной из квартир дома остались без присмотра три малолетних ребенка – пятилетние девочки-близнецы и их трехлетняя сестричка. Жители, почувствовав запах дыма, бросились на улицу. Одна из женщин, увидев, что горит квартира молодой семьи, рискуя жизнью, бросилась спасать малышей.
Еще до приезда спасателей соседка выбила дверь в горящую квартиру. Дети были без сознания, но еще дышали. Девочки надышались угарным дымом и сейчас находятся в реанимации, передает ТСН.
"Даже не понимаю, как смогла выбить дверь в комнату, там даже ручки не было. Зашла. На полу у двери, лицом вниз лежал младший ребенок. Взяла и вынесла ее на улицу. Потом разыскала вторую. Выбежала на улицу, воздуха набрала в легкие и зашла в помещение в третий раз. Нашла последнюю девочку, вынесла и ее. Дети были в саже, но живы ", — рассказала Людмила Симоненко.
Когда возник пожар, отец девочек был на работе, а мать вышла по делам, оставив детей на брата. Эксперты рассматривают две версии возгорания: либо загорелась проводка у телевизора, либо пожар устроили сами дети, так как по комнате были разбросаны спички.
Как сообщал Главред, в Житомирской области трагически погиб шестилетний ребенок, у него были определенные особенности развития. Тело мальчика обнаружили после пожара в сарае. Трагедия произошла в селе Великая Цвиля.
По предварительным данным, пожар мог возникнуть в результате неосторожного обращения со спичками. Со слов родных ребенка, он иногда игрался со спичками, которые у него забирали.