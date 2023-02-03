На "перекур" остановились и все взлетело в воздух: ВСУ устроили "громкий фейерверк" оккупантам

Как отмечают десантники, благодаря бдительности и точности бойцов противотанковой роты можно наблюдать "громкий фейерверк" у оккупантов.

ВСУ / Коллаж 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Минобороны РФ

Украинские военные продолжают бить оккупантов на всех направлениях. Так, ВСУ смогли ловко уничтожить российскую БМП и грузовик з боеприпасами.

Как сообщают Десантно-штурмовые войска, ВСУ "словили" оккупантов в тот момент, когда те "остановились перекурить".

"Остановка на перекур экипажа БМП и грузовика получила яркое логическое продолжение", - говорится в сообщении.

Как отмечают десантники, благодаря бдительности и точности бойцов противотанковой роты на видео можно наблюдать "громкий фейерверк" из вражеского БК.

ВСУ бьют оккупантов

Ранее сообщалось, что в районе Угледара Донецкой области бойцы Вооруженных сил Украины разгромили разведывательную роту 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

По данным разведки, ВСУ полностью уничтожили силы и средства отдельной разведывательной роты, приданной к 155-й отдельной бригаде морской пехоты РФ, участвовавшей в штурме Угледара.

Напомним, морпехи РФ обратились к главе Приморья с жалобой на свое командование, которое бросило их в "непонятное наступление" в районе Павловки Донецкой области, где они потеряли за четыре дня около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Кроме того, командование, по словам военнослужащих "это скрывает и занижает официальные цифры потерь, боясь ответственности".

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