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"Сдавать никто не будет": Зеленский сделал сильное заявление о ситуации в Бахмуте

3 февраля 2023, 17:06
Владимир Зеленский предупредил всех оккупантов, что сдавать Бахмут никто из украинских военных не будет.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 3 февраля заявил, что сдачи наших территорий оккупантам не будет.

Во время выступления на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС президент отметил, что вывода украинских войск из фронтового Бахмута Донецкой области не увидим.

"Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинские защитники будут сражаться столько, сколько смогут.

"Считаем Бахмут нашей крепостью, считаем наших героев, которые там пали, героями. Если будет ускоренное оружие, а именно дальнобойное, то мы не только не отойдем от Бахмута, но и начнем освобождать Донбасс, который был оккупирован с 2014 года", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что у Украины есть конкретный перечень оружия, которое ей необходимо. Он также поблагодарил государства, которые поддерживают Украину на этом пути.

Ситуация под Бахмутом

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что несмотря на потери, враг сохраняет высокую интенсивность атак под Бахмутом на Донетчине. На Бахмутском, Угледарском и других направлениях в Донецкой области происходят постоянные штурмы российских оккупантов.

Военнослужащий ВСУ Евгений Фирсов рассказал, что российские оккупационные войска несмотря на безумное количество погибших продолжают идти в наступление на Бахмутском направлении. Захватчики идут в атаку по горам своих трупов.

В то же время украинские военные рассказали об обострении под Бахмутом. Оккупационные войска подтянули дополнительные резервы к городу. Кроме отрядов "Вагнера" на штурм города захватчики бросили подразделения двух парашютно-десантных полков и мотострелковой бригады. В связи с этим вокруг города резко увеличилось количество пехотных столкновений.

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