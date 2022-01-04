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На Волыни невакцинированная от COVID-19 учительница добилась через суд возвращения на работу

4 января 2022, 19:41
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Педагог сможет вернуться на рабочее место и получить зарплату за время вынужденных прогулов.

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Невакцинированная учительница добилась через суд возвращения на работу / УНИАН

В Волынской области невакцинированная от коронавируса учительница, которую отстранили от работы, через суд добилась возвращения на рабочее место.

Суд отказал лишь в удовлетворении морального вреда. Соответствующее решение суда содержится в реестре судебных решений.

Иск в суд учительница английского языка подала 11 ноября 2021 года. Она требовала признать незаконным и отменить приказ Гишинской гимназии о ее отстранении от работы из-за отказа вакцинироваться от коронавируса.

Также педагог просила, чтобы суд заставил управление образования исполкома горсовета Ковеля выплатить ей зарплату за время вынужденного прогула.

Эти исковые требования суд полностью удовлетворил – учительница вернется на рабочее место и получит зарплату 23 348 грн за время, когда она не могла работать. Однако в выплате 20 тыс. грн морального вреда суд отказал.

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Учительница рассказала, что на работе у нее требовали справку о вакцинации, и потом не разрешали полноценно работать. В октябре ей вручили уведомление об обязательной вакцинации, на котором не было подписи директора и даты, когда уведомление было выдано. Такой документ педагог не захотела подписывать, после чего директор вручил ей приказ об отстранении.

Свой иск мотивировала учительница тем, что работодатель не имеет права заставлять работников вакцинироваться от коронавируса. Однако руководство гимназии просило не удовлетворять иск, ссылаясь на постановления правительства и приказы Минздрава.

Невакцинированные учителя обращаются в суд

Это не первый случай в Украине, когда невакцинированные педагоги обращаются в суд. Так, в декабре 2021 года во Львовской облшасти невакцинированная учительница математики в суде отменила свое отстранение от работы. Также женщине должны выплатить 11 тысяч гривен компенсации, говорится в решении Жовковского районного суда Львовской области.

Подобный случай произошел и в Сумской области – там Роменский межрайонный суд вернул на работу отстраненную учительницу, признав незаконным приказ об ее отстранении из-за отсутствия вакцинации. Однако суд отказал в возмещении денег.

Отстранение невакцинированных педагогов от работы

Педагогов, не сделавших прививки против COVID-19, начали активно отстранять от работы с 8 ноября 2021 года. При этом они остаются без зарплаты и стажа за это время, а также не получают выплаты по больничным листам.

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