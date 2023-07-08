На юге России остается повторить то, что они сделали под Харьковом - дипломат

В интервью Главреду он рассказал, что в РФ сейчас участились разговоры о применении ядерного оружия.

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Владимир Огрызко, Владимир Путин / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Россия будет вынуждена покинуть оккупированный юг Украины, поскольку ВСУ успешно наступают по все линии фронта, уверен дипломат, руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

В интервью Главреду он рассказал, что в РФ сейчас участились разговоры о применении ядерного оружия, потому что "они видят, что несмотря на все, что они настроили на юге и востоке, украинские войска, хоть и медленно, но уверенно ломают их оборону".

Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). видео дня В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко. В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда. С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

"Если эта оборона будет проломана, а точнее когда, тогда России, собственно, остается повторить то, что они сделали под Харьковом. И сделать это как на юге, так и на востоке. Поэтому сейчас идет в ход шантаж уже ядерного характера", - объяснил дипломат.

По словам Огрызко, россияне смогут потом перейти к шантажу применением тактического ядерного оружия, потому что могут в любой момент написать, "что под угрозу поставлено существование российского государства".

"А это у них - один из аргументов применения ядерного оружия. Так что это тактика, которая понятна, и они будут продолжать эту работу. Я думаю, нам надо на это реагировать с осторожностью, но спокойно. Мне кажется, что публичность в этой сфере и информация, которую получает власть от разведок, нашей и зарубежных, и очень быстрое обнародование таких фактов и намерений очень серьезно уменьшают риск применения провокации или же самого ядерного оружия", - пояснил эксперт.

Ядерные пугалки Кремля

Ранее президент США Джо Байден заявил, что угроза применения агрессором Россией ядерного оружия является "реальной". Он не исключил такого приказа со стороны российского диктатора Путина.

Глава Кремля Владимир Путин на экономическом форуме в Санкт-Петербурге сказал, что Москва "не собирается применять ядерное оружие", но способна задействовать весь свой арсенал вооружений в случае, мол, "угрозы российской государственности"

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC заявил, что Путин боится за свою жизнь и не применит ядерное оружие.

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