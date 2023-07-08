УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

На юге России остается повторить то, что они сделали под Харьковом - дипломат

Сергей Кущ
8 июля 2023, 13:07 обновлено 8 июля, 13:07
207
В интервью Главреду он рассказал, что в РФ сейчас участились разговоры о применении ядерного оружия.
Владимир Огрызко, Владимир Путин
Владимир Огрызко, Владимир Путин / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Россия будет вынуждена покинуть оккупированный юг Украины, поскольку ВСУ успешно наступают по все линии фронта, уверен дипломат, руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

В интервью Главреду он рассказал, что в РФ сейчас участились разговоры о применении ядерного оружия, потому что "они видят, что несмотря на все, что они настроили на юге и востоке, украинские войска, хоть и медленно, но уверенно ломают их оборону".

Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996).

видео дня

В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко.

В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины.

В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка.

18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина.

17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года.

В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней.

С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда.

С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

"Если эта оборона будет проломана, а точнее когда, тогда России, собственно, остается повторить то, что они сделали под Харьковом. И сделать это как на юге, так и на востоке. Поэтому сейчас идет в ход шантаж уже ядерного характера", - объяснил дипломат.

По словам Огрызко, россияне смогут потом перейти к шантажу применением тактического ядерного оружия, потому что могут в любой момент написать, "что под угрозу поставлено существование российского государства".

"А это у них - один из аргументов применения ядерного оружия. Так что это тактика, которая понятна, и они будут продолжать эту работу. Я думаю, нам надо на это реагировать с осторожностью, но спокойно. Мне кажется, что публичность в этой сфере и информация, которую получает власть от разведок, нашей и зарубежных, и очень быстрое обнародование таких фактов и намерений очень серьезно уменьшают риск применения провокации или же самого ядерного оружия", - пояснил эксперт.

Ядерные пугалки Кремля

Ранее президент США Джо Байден заявил, что угроза применения агрессором Россией ядерного оружия является "реальной". Он не исключил такого приказа со стороны российского диктатора Путина.

Глава Кремля Владимир Путин на экономическом форуме в Санкт-Петербурге сказал, что Москва "не собирается применять ядерное оружие", но способна задействовать весь свой арсенал вооружений в случае, мол, "угрозы российской государственности"

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC заявил, что Путин боится за свою жизнь и не применит ядерное оружие.

Вам может быть интересно:

война в Украине ядерное оружие Владимир Огрызко
Реклама

Главное за день

На юге России остается повторить то, что они сделали под Харьковом - дипломат

На юге России остается повторить то, что они сделали под Харьковом - дипломат

13:07 Украина
Оккупанты завозят дополнительные мины и взрывчатку на Запорожскую АЭС - ГУР

Оккупанты завозят дополнительные мины и взрывчатку на Запорожскую АЭС - ГУР

12:07 Украина
В Кривом Роге гремели взрывы, РФ ударила дронами: что известно

В Кривом Роге гремели взрывы, РФ ударила дронами: что известно

09:46 Украина
Все главные новости

Последние новости

13:41

"Не выставляйте себя ниже талии": Лолита в обтягивающем стала посмешищем

13:39

Копия Леонтьев: Лорак высмеяли за новый образ

13:24

Подоляк спрогнозировал, вернутся ли "пригожинцы" воевать с Украиной

13:21

Российский дизайнер вспомнил, как отвратительно на съемках себя вела Заворотнюк

13:07

На юге России остается повторить то, что они сделали под Харьковом - дипломат

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

12:44

РФ ударила из РСЗО по Лиману: 6 погибших, 5 раненых

12:39

Какие доллары точно нельзя сбыть в банках и обменниках: что нужно знать

12:07

Оккупанты завозят дополнительные мины и взрывчатку на Запорожскую АЭС - ГУР

11:58

Гороскоп на завтра 9 июля 2023: Овны пойдут напролом, Весы - удар по финансам

Реклама
11:41

Эрдоган готовит Путину "удар под дых" после разговора с Зеленским

11:38

В Украине массово проверяют счетчики: как не заплатить гигантские деньги за газ

11:32

Силиконовая "Мисс Москва" назвала всех россиянок нецензурным словом

11:15

"Железный генерал" Залужный празднует 50-летие: 12 интересных фактов о главкоме ВСУВидео

10:56

Уникальная головоломка с молодым Залужным: найдите 5 отличий за 30 секунд

10:42

"Отец с небес сказал мне: "Остановись"": Ступка впервые оценил свое пьяное ДТП

10:05

"Используя все вооружения": Резников поведал, как ВСУ применят кассетные снаряды

09:46

В Кривом Роге гремели взрывы, РФ ударила дронами: что известно

09:32

В ГУР объяснили, зачем Путин послал на ЗАЭС своего "боярина" Кириенко

09:17

Путин! Зачем ты стреляешь ракетами по Львову?мнение

08:58

Как правильно оформить отсрочку от мобилизации: что нужно делать

Реклама
08:45

Зеленский приехал на остров Змеиный в 500-й день полномасштабной войны с РФВидео

08:28

Украина заслуживает получить членство в НАТО - ЭрдоганФото

07:47

Сейчас Украина не готова к членству в НАТО - Байден

07:05

Загадка для самых внимательных: нужно найти потерянное кольцо на полу

06:45

Почему мы неправильно употребляем слова "уїхати" и "угнати": Авраменко объяснил значениеВидео

06:02

Когда Украина станет членом НАТО?мнение

05:00

Будет почти 6-бальный шторм: Украину накрывает очень сильная магнитная буря

04:40

Под патронатом Путина, но не конкурент ФСБ и МО: генерал рассказал о РосгвардииВидео

04:00

Какой сегодня праздник 8 июля: кого нужно поздравить в этот день

03:00

Чем подкормить огурцы: дачники раскрыли хитрый секрет богатого урожая

02:35

Огрызко спрогнозировал, устроит ли РФ теракт на Запорожской АЭС

01:35

"Будут сомневаться, кто это сделал": Запад не ответит РФ в случае аварии на ЗАЭС – Огрызко

07 июля, пятница
23:59

"Они нужны украинцам": Байден откровенно высказался о кассетных бомбах для ВСУ

23:31

"ВСУ ищут слабые места россиян": в Пентагоне оценили прогресс контрнаступления

23:21

"Все по плану, победим": Залужный посетил два направления на передовой

22:49

"Нечего расслабляться": украинская блогер обрадовалась ракетному удару по ЛьвовуВидео

22:47

Ребенок остался без мамы: в Норвегии жестоко убили беженку из Украины

21:55

ВСУ вооружат кассетными боеприпасами: у Байдена сделали громкое заявление

21:31

Хитрая головоломка для самых внимательных: надо всего за 5 секунд найти кота

21:30

РФ ждет демилитаризация: у Зеленского назвали главные цели Украины в войне

Реклама
21:26

Теракт оккупантов в Еленовке: Украина вернула тела погибших воинов

21:15

Сергей Стерненко. Дадут ли Украине кассетные снаряды?Видеоблоги

20:34

Армия Украины взяла в ловушку оккупантов в Бахмуте и продвигается на юге – Маляр

20:30

Зеленский прибыл в Турцию на важные переговоры: о чем будет говорить с Эрдоганом

19:43

Прослушка во время переговоров: в BND узнали секреты Пригожина и Лукашенко

19:24

ВСУ способны освободить Крым до конца лета, нужны ATACMS и F-16 – Ходжес

19:13

Как солить огурцы на зиму в холодной воде: рецепт, от которого вся семья оближет пальчики

19:11

Почему Запорожье - не Чонгар, или Об очевидноммнение

18:42

Украина наладит совместное производство мощных САУ натовского калибраВидео

18:41

Никто не разгадает их загадку: 2 знака, которые будут невероятно успешными

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять