На Закарпатье массовые мероприятия нужно согласовывать с ТЦК: детали

Организаторы массовых событий должны обращаться за согласованием в Закарпатский областной ТЦК и СП.

На Закарпатье массовые мероприятия нужно согласовывать с ТЦК / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Письменные запросы нужно направлять на электронную почту областного ТЦК и СП

Также ТЦК потребуют предоставить сведения о лице, ответственном за безопасность

Массовые мероприятия на Закарпатье следует согласовывать с областным военным командованием. Такой порядок ввели во исполнение протокольного решения премьер-министра Украины, сообщили в Закарпатской ОГА.

Там уточнили, что организаторы массовых событий, к которым относят представителей общественных, благотворительных, религиозных организаций, государственных, коммунальных учреждений или частных лиц, - должны обращаться за согласованием в Закарпатский областной ТЦК и СП.

"Мы согласовываем часть мероприятий по безопасности, а не предоставляем разрешение или запрет на их проведение, на использование определенной территории или объектов недвижимости", - отметил начальник группы психологической поддержки персонала отдела психологической поддержки персонала ОТЦК и СП подполковник Андрей Акимов.

По его словам, письменные запросы следует направлять на электронную почту областного ТЦК и СП. Сделать это нужно не позднее, чем за 7 дней до события, но не ранее, чем за месяц до него.

В письме следует указать ФИО и контактные данные организатора, место, дату, время начала события и его продолжительность, ориентировочное количество участников, а также указать наличие укрытий рядом с местом проведения, которые вмещают всех участников. Также ТЦК потребуют предоставить сведения о лице, ответственном за безопасность. Оно должно инструктировать участников по алгоритму действий в случае воздушной тревоги или чрезвычайных ситуаций.

"Эти запросы рассматривают в течение 3 дней и присылают письменный ответ с обоснованными объяснениями согласования или несогласования проведения мероприятия. В случае необходимости письмо возвращают на доработку", - отметил Акимов.

Кроме того, он добавил, что причинами отказа могут быть отсутствие обустроенного укрытия для всех участников мероприятия и несвоевременное обращение. В случае нарушения установленных требований соответствующие решения будут принимать компетентные органы.

