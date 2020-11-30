На Закарпатье СБУ прикрыла фонд, ориентированный на Венгрию

Сотрудники спецслужбы изъяли вещественные доказательства.
Служба безопасности Украины обнаружила в Закарпатской области благотворительный фонд, который, вероятно, вмешивается в политическую ситуацию в регионе, и работает в интересах Венгрии.
"Речь идет о фейковом распространении действия законодательства Венгрии и юрисдикции ее государственных органов на отдельные наши регионы", — сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.
По информации силовиков, некоторые украинские публичные деятели государственных органов работали в интересах Венгрии и вели подрывную деятельность на территории Украины.
"Во время обысков правоохранители обнаружили ряд печатных материалов, которые популяризируют так называемую "Великую Венгрию" и создание этнической автономии на Закарпатье", — сказано в сообщении.
Уточняется, что сотрудники спецслужбы изъяли средства связи, компьютерную технику и другие материалы.