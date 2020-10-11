На Житомирщине многодетная женщина вылила на себя бензин, а муж поджег ее

Дом выгорел полностью / Скриншот из видео

В селе в Житомирской области жена пыталась помешать мужу с канистрой бензина сжечь дом, но не преуспела и в результате оказалась на больничной койке с тяжелыми ожогами.

Об этом сообщает портал ТСН.

Жители села говорят ‒ когда они прибежали тушить пожар, хозяйка дома была уже с жуткими ожогами. Она успела лишь сказать, что муж принес бензин.

Четырех ее детей люди спасали, выбрасывая через окно. Деревянный дом выгорел полностью.

35-летняя пострадавшая находится в Житомирской областной больнице с тяжелыми ожогами 40% тела. Сильнее всего пострадали туловище, лицо и руки.

"В разгар эмоций женщина вылила часть жидкости на себя, частично жидкость пролилась на пол. И мужчина, по его словам, неосознанно клацнул зажигалкой", ‒ заявила журналистам руководитель пресс-службы полиции области Алла Ващенко.

Глава сельсовета говорит - женщина давно страдала от насилия мужа. При этом допускается, что она могла пойти решиться на самоподжог - потому что находилась в отчаянном положении.

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