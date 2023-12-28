На снимках уничтоженного БДК Новочеркасска появилась некоторая интрига - СМИ

В порту Феодосии ВС РФ разместили, среди прочего, несколько сторожевых кораблей.

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В ночь на 26 декабря произошел взрыв на "Новочеркасске" в Феодосии / Коллаж Главреда. Фото: twitter.com/bradyafr, скриншот

Вероятнее всего, порт в Феодосии является частью логистического маршрута оккупантов, по которому те поставляют своей группировке оружие и технику, а ВДК "Новочеркасск" был средством таких поставок, предполагают аналитики Defense Express.

Последствия взрыва в результате удара по судну, отмечают эксперты, могут подтверждать версию, что на его борту могли быть "Шахеды" или дальнобойные ракеты.

По мнению аналитиков, в течение всего декабря в районе Феодосии "работал своеобразный экспресс" с использованием "Новочеркасска", который доставлял "необходимые грузы" оккупантам.

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Кроме того, к причалам в порту Феодосии ведет разветвленная сеть железнодорожных путей. Что, в свою очередь, может упрощать и процесс разгрузки вражеских кораблей, и процесс доставки грузов по временно оккупированному Крыму и дальше на Юг, говорится в публикации.

"Версию о "взрывном" грузе на борту "Новочеркасска" подтверждает и тот факт, что инфраструктура причала, возле которого стоял этот вражеский ВДК, по сути уничтожена, и явно воздействием взрывной волны", - поясняют аналитики.

Взрывы в Феодосии 26 декабря

В ночь на 26 декабря в порту Феодосии прогремел мощный взрыв. Генштаб подтвердил поражение большого десантного корабля "Новочеркасск" в 2:30. именно в этот день страна-агрессор отмечает День своей сухопутной ПВО.

В то же время в Минобороны России не говорят о степени повреждения корабля, однако подтверждают нанесенный удар. При этом российские пропагандисты начали распространять "версию" о якобы уничтожении двух украинских Су-24 "во время воздушного боя".

Более того, последствия взрыва фиксировали спутники NASA. По данным росСМИ, "задвухсотился" по меньшей мере 21 российский моряк. Экипаж дежурил в ночную пору на корабле. Кроме того, российские паблики утверждают, что БДК перевозил большое количество вооружения, поэтому "это большая потеря для фронта".

В Воздушных силах подчеркнули, что "Новочеркасск" сгорел дотла, и, возможно, пострадала портовая инфраструктура. По словам Юрия Игната, участие в планировании операции принимали и Вооруженные силы, и другие силы обороны, а "летчики тактической авиации уже крылатыми ракетами довели дело до конца".

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