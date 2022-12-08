"Начнется активизация войны": военный аналитик рассказал, чего ожидать от ВСУ зимой

Андрей Коваленко уверен, что дальнейшие наступательные действия начнутся тогда, когда земля достаточно промерзнет.

Военный аналитик рассказал, чего ждать от ВСУ зимой / 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна

Контрнаступление ВСУ начнется тогда, когда земля достаточно промерзнет. Заморозки военных действий зимой ожидать не стоит.

В интервью Главреду боец терробороны, военный аналитик Андрей Коваленко отметил, что сейчас идет важный этап войны, в котором большую роль будет играть именно "война дронов".

"Это - ключевая история. Поскольку дронов у нас постоянно не хватает (как гражданских, так и других), все равно определенные "сюрпризы" для врага с нашей стороны возможны. РФ активно работает дронами "Ланцет" по нашей технике и бронетехнике, опорных пунктах и пытается найти командные пункты, а в отношении "Шахидов" опыт эффективного уничтожения целей успешно отработан, поэтому они уже не будут такими эффективными, как были в начале осени", - рассказал Коваленко.

По его словам, дальнейшие наступательные действия начнутся тогда, когда земля достаточно промерзнет.

"Именно тогда начнется активизация войны, и те, кто говорят о заморозку войны, ошибаются. Заморожен будет, скорей всего, только враг. Особенно после того, как они провалятся под Бахмутом", - подытожил боец ВСУ.

Как сообщал Главред, 4 декабря представитель Восточной группировки ВСУ, полковник Сергей Череватый заявил, что ситуация на поле боя в Луганской области сложная, но контролируемая. Силы обороны Украины диктуют инициативу. В районе некоторых населенных пунктов войска России пытаются атаковать, после чего несут большие потери и отступают. Уничтожается вражеская логистика.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявила, что военные подразделения захватчиков России, которые сбежали с правого берега на левобережье Херсонской области, понимают, что поражение неизбежно, а ВСУ все равно освободят левый берег. Они продолжают терроризировать украинцев и пытаются вербовать их на сотрудничество.

Читайте также: