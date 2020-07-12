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Нафтогаз вложил 2 млн евро в программное обеспечение

Работа активно ведется сразу в нескольких направлениях.

12 июля 2020, 21:14
Нафтогаз
Нафтогаз / фото: investgazeta.net

Украинская государственная компания Нафтогаз заказала у британской компании программное обеспечение для улучшения эффективности управления персоналом на сумму в 1,97 млн евро.

Как сообщает программа Наші гроші, данные внесены в систему Prozorro.

Уточняется, что деньги будут освоены серьезно, поскольку в 2020 году госкомпания будет внедрять программное обеспечение в нескольких направлениях:

  • для обучения персонала;

  • для управления производительностью;

  • для карьерного планирования;

  • для подбора персонала.

Уточняется, что закупку произвели по особой процедуре, поскольку осуществляла ее дочерняя компания ООО Нефтегаз Цифровые технологии, которая создана для обслуживания IT-потребностей всей группы предприятий. Право на использование по меньшей мере 15 тыс. пользователей будет действовать до конца 2022 года.

Разработчиком приобретенного софта является британская компания Cornerstone OnDemand.

Как ранее сообщалось, российская газовая компания Газпром начала демонтаж труб на территории РФ, по которым ранее осуществлялись поставки газа в Украину.

Позже стало известно, что действия российского газового монополиста по демонтажу труб, по которым к границе Украины подается природный газ – это блеф и попытка запугать страны ЕС ликвидацией транзита.

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