"Нафтогаз" не в состоянии в течение недели обеспечить бюджетников газом – Ассоциация

Нафтогаз не в состоянии в течение недели обеспечить бюджетников газом / ua.depositphotos.com

НАК "Нафтогаз Украины" не успевает до 1 ноября заключить контракты на поставку природного газа бюджетным организациям, однако эту проблему можно решить через создание балансирующей группы с частными поставщиками. Об этом заявил глава правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан в ходе VII Украинского газового форума.

"Есть социальная инициатива со стороны государства – переключить все бюджетные организации на контракты с "Нафтогазом". Это 10 тысяч контрактов, которые должны быть заключены исключительно через тендерную процедуру. Я убежден, что "Нафтогаз" не в состоянии в течение этой недели заключить 10 тысяч контрактов", – сказал Компан.

По его словам, члены Ассоциации поставщиков энергоресурсов предложили урегулировать эту проблему с помощью создания балансирующей группы с участием частных поставщиков для обеспечения потребностей бюджетных организаций. По такому принципу был эффективно решен вопрос поставок газа по социальной цене бытовым потребителям, напомнил глава Ассоциации.

"Мы предложили со своей стороны некий переходной механизм, который бы предусматривал такую же (как и по населению – ред.) балансирующую группу, но уже по "бюджету", и продолжение сотрудничества бюджетников с их поставщиками в рамках ранее заключенных договоров", – отметил Артем Компан.

Он также добавил, что предложенный бюджетникам алгоритм подписания договоров с ГПК "НафтогазТрейдинг" предусматривает подготовку значительного пакета документов, что требует значительных затрат времени.

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Постановление Кабинета министров о возможности перехода бюджетных организаций на ППН (поставщика последней надежды), по его мнению, также не решает вопрос начала поставки газа бюджетным организациям для запуска отопления.

"Государство выдает решения для того, чтобы купировать проблему, но само же нарушает действующие на рынке правила. В частности правила работы ППН не предусматривают автоматического переключения бюджетников на "Нафтогаз" … Для перехода на ППН нужна тоже заявка и пакет документов, который не сильно отличается от того, который нужно подать "НафтогазТреййдингу", – указал он.

Глава Ассоциации подчеркнул, что вытеснение частных компаний с рынка газа и консолидация всех потребителей газа у одного поставщика, а именно "Нафтогаза", приведет к серьезным проблемам уже в следующем году.

"Даже если нам повезет с прохождением этого отопительного сезона, у нас сумасшедший вызов на следующий сезон. Потому что "Нафтогаз" войдет в него с пустыми подземками и 8-10 миллиардов кубов газа нужно будет купить", – сказал он.

Артем Компан призвал участников рынка к консолидации усилий, направленных на успешное прохождение текущего отопительного сезона и заблаговременную подготовку к следующему.

"Необходимо вести диалог власти с бизнесом и искать совместные решения, как пройти этот турбулентный период… Любое решение должно быть взвешенным и нужно четко оценивать те последствия, которые могут последовать после таких решений", – резюмировал он.

Ранее Ассоциация поставщиков энергоресурсов обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в кризисную ситуацию, которая сложилась вокруг поставок газа бюджетным и религиозным организациям, и невозможностью начать отопительный сезон для этих категорий потребителей.