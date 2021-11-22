"Напилась так, что идти не могла": в Полтаве на улице нашли 14-летнюю пьяную школьницу

В Полтаве на улице нашли 14-летнюю пьяную школьницу / УНИАН

В Полтаве на улице прохожие нашли очень пьяную 14-летнюю девушку-подростка. Об этом сообщали представители пресс-службы Главка Национальной полиции в Полтавской области.

Вчера, 21 ноября, около 20:00, в полицию поступило сообщение от горожан, под мостом в микрорайоне Половки. Там обнаружили несовершеннолетнюю девушку, которая находилась в состоянии опьянения и самостоятельно не могла передвигаться. На место происшествия прибыли правоохранители и медики.

Девушка была госпитализирована в детскую больницу с предварительным диагнозом "отравление алкоголем". И ей была предоставлена квалифицированная медицинская помощь.

"Правоохранители установили личность несовершеннолетней. Ею оказалась 14-летняя полтавчанка. По данному факту полиция города проводит проверку, в ходе которой выясняется круг лиц, с которыми отдыхала девушка, а также место приобретения несовершеннолетними спиртных напитков, с целью привлечения ответственности виновных к юридическому лицу", – сообщили копы.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что поезд сообщением Киев-Львов пришлось остановить из-за двух неадекватных девушек, которые в нетрезвом состоянии пили, курили и бегали по вагону без одежды.

"Всему приходит конец, а потому на станции "Шепетовка" начальник поезда принял решение высадить неадекватных девушек. Сами сходить они не захотели, а потому пришлось им помочь", – заявили очевидцы.

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