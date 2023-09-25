"Наши недруги умолкают, когда есть успехи": Хара оценил перемены в отношении Запада к войне

Все ждут успехов украинских военных, потому что это будет сигналом, что Украина может на самом деле можем освободить территории без каких-либо компромиссов.

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Запад ждет успехов ВСУ, отметил Александр Хара / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, facebook.com/alexander.khara

Эксперт Центра оборонных стратегий, дипломат Александр Хара объяснил, изменилось ли отношение стран Запада к войне в Украине и как на это влияют грядущие выборы в США.

"Качели будут всегда. Как только увидят шанс на какие-то переговоры, то чем дальше от России, тем больше они будут. Но самое главное, конечно, что это внутриамериканская кухня - это началось с выборов в США в 2016 году, когда Трамп и Джулиани обвиняли Украину во вмешательстве в выборы (хотя расследование доказало, что это не так). Поэтому Трамп, который не любит Украину и очень часто руководствуется не логикой, а эмоциями, может использовать вопросы Украины и помощи нам против Байдена – мол, Украине дают много денег, а в США не защищена южная граница, наводнение на Гавайях. То есть по большому счету демагогия. Пока что для нас это не является большой проблемой, но его влияние растет", - рассказал Хара в интервью Главреду .

Что касается Европы, то, по мнению дипломата, ситуация для Украины "более-менее благоприятная, если не считать Венгрию как "троянского коня" Путина в ЕС и НАТО".

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"Немцы, как им это свойственно, долго думали, а потом серьезно подошли и, словно зайчики, начали давать нам все, что нужно в том количестве, которое могут продуцировать", - отметил он.

Хара добавил, что все ждут успехов украинских военных, потому что это будет сигналом, что Украина может на самом деле можем освободить территории без каких-либо компромиссов.

При этом, по словам дипломата, у западных партнеров есть завышенные ожидания.

"Наши недруги умолкают, когда у нас есть успехи на фронте, а потом, когда все, как сейчас, медленно продвигается, снова начинают говорить. К тому же, как у всех политиков, они имеют завышенные ожидания и думают, что с десятком "Леопардов" ВСУ должны дойти до границы. Но от этого мы постоянно находимся в стрессе – еще с 2014 года нас подталкивали к "договорнякам" – нам не давали оружие, а наша власть тогда занималась ненужными вещами и пыталась закрепить в Конституции особый статус для Крыма и Донбасса. Поэтому мы, как общество, постоянно заряжены и у нас возникают подозрения, что кто-то готовится подтолкнуть нас к так называемому миру", - резюмировал он.

Контрнаступление ВСУ

Госсекретарь США Энтони Блинкен положительно отозвался о ходе украинского контрнаступления и подчеркнул, что Вашингтон и в дальнейшем будет помогать Украине оружием. Блинкен отметил, что его чрезвычайно "поразила храбрость и стойкость украинского народа". Госсекретарь также отметил "хороший прогресс" контрнаступления ВСУ.

Бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что критика контрнаступления ВСУ неоправдана. По его словам, Украина уже сделала достаточно успешные шаги, и эта тенденция будет продолжаться. Волкер отметил, что Силы обороны Украины вывели из строя российские линии поставки боеприпасов, топлива, продовольствия, мосты, дороги. Эти действия на фронте делают все более сложным для России содержание своих войск и проведение ротации.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что украинские военные проводят успешные контрнаступательные действия и продвигаются вперед.

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