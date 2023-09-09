Нашли в водоеме со связанными руками: в Украине погиб британец Джордан Чедвик

В Украине нашли мертвым бойца Интернационального легиона - 31-летнего добровольца из Великобритании Джордана Чедвика. Его тело обнаружили в водоеме, руки Джордана были связаны за спиной.
Как сообщает Sky News, смерть британца в Украине подтвердили в Министерстве иностранных дел Великобритании.
Как погиб британец и кто стал его убийцей, предстоит установить следствию.
Джордан Чедвик родом из Бернли в Ланкашире служил в британской армии с 2011 по 2015 год. Когда Россия начала агрессивное полномасштабное вторжение в Украину, он решил присоединиться к украинской армии, чтобы дать отпор агрессору.
Мать Джордана, Бренда Чедвик рассказала изданию ВВС, что ее сын мечтал быть солдатом с детства.
"Его страсть поддерживать свободу и помогать другим своими навыками заставила его покинуть Великобританию и поехать в Украину в начале октября 2022 года", — сказала она.
О смерти сына на украинской земле Бренде Чедвик сообщили еще 26 июня. Трагическое известие повергло семью Джордана в шок.
7 августа тело Джордана Чедвика было репатриировано на родину.
"Хотя мы чрезвычайно гордимся его непоколебимым мужеством и стойкостью, его смерть была разрушительной для нас. Нет слов, чтобы описать потерю такой короткой жизни. Сын, брат, внук, племянник и дядя, которого безмерно любили", – сказала Бренда Чедвик.
Как сообщал Главред, 22-летний американец Вилли Джозеф Кансел погиб в боях с российскими оккупантами.
"Он верил в то, за что воевала Украина, и он хотел быть частью этого противостояния, чтобы удерживать это зло, чтобы оно не пришло сюда. И, чтобы, возможно, нашим американским солдатам не пришлось участвовать в этом", — сказала мать Вилли.
В боях за свободу Украины погиб боец Интернационального легиона ВСУ Кристофер Кэмпбелл, который был женихом дочери украинского кинорежиссера Олеся Санина. Кристофер погиб в бою 6 апреля в Бахмуте. Ему было 27 лет.
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