УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Нашли в водоеме со связанными руками: в Украине погиб британец Джордан Чедвик

Анна Ярославская
9 сентября 2023, 09:15 обновлено 9 сентября, 09:24
151
Когда Россия начала агрессивное полномасштабное вторжение в Украину, он решил присоединиться к украинской армии, чтобы дать отпор агрессору.
Джордан Чедвик
Джордан Чедвик встал на защиту Украины в октябре 2022 года / Коллаж: Главред, фото: ВВС

В Украине нашли мертвым бойца Интернационального легиона - 31-летнего добровольца из Великобритании Джордана Чедвика. Его тело обнаружили в водоеме, руки Джордана были связаны за спиной.

Как сообщает Sky News, смерть британца в Украине подтвердили в Министерстве иностранных дел Великобритании.

Как погиб британец и кто стал его убийцей, предстоит установить следствию.

видео дня

Джордан Чедвик родом из Бернли в Ланкашире служил в британской армии с 2011 по 2015 год. Когда Россия начала агрессивное полномасштабное вторжение в Украину, он решил присоединиться к украинской армии, чтобы дать отпор агрессору.

Мать Джордана, Бренда Чедвик рассказала изданию ВВС, что ее сын мечтал быть солдатом с детства.

"Его страсть поддерживать свободу и помогать другим своими навыками заставила его покинуть Великобританию и поехать в Украину в начале октября 2022 года", — сказала она.

О смерти сына на украинской земле Бренде Чедвик сообщили еще 26 июня. Трагическое известие повергло семью Джордана в шок.

7 августа тело Джордана Чедвика было репатриировано на родину.

"Хотя мы чрезвычайно гордимся его непоколебимым мужеством и стойкостью, его смерть была разрушительной для нас. Нет слов, чтобы описать потерю такой короткой жизни. Сын, брат, внук, племянник и дядя, которого безмерно любили", – сказала Бренда Чедвик.

Как сообщал Главред, 22-летний американец Вилли Джозеф Кансел погиб в боях с российскими оккупантами.

"Он верил в то, за что воевала Украина, и он хотел быть частью этого противостояния, чтобы удерживать это зло, чтобы оно не пришло сюда. И, чтобы, возможно, нашим американским солдатам не пришлось участвовать в этом", — сказала мать Вилли.

В боях за свободу Украины погиб боец Интернационального легиона ВСУ Кристофер Кэмпбелл, который был женихом дочери украинского кинорежиссера Олеся Санина. Кристофер погиб в бою 6 апреля в Бахмуте. Ему было 27 лет.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине новости Великобритании новости Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

Встреча Путина и Ким Чен Ына: диктаторы готовы заключить оружейную сделку - Financial Times

Встреча Путина и Ким Чен Ына: диктаторы готовы заключить оружейную сделку - Financial Times

08:23 Мир
США могут включить ATACMS в ближайший пакет военной помощи Украине - ABC News

США могут включить ATACMS в ближайший пакет военной помощи Украине - ABC News

07:33 Мир
В Украине ударит -3: на днях страну накроют заморозки

В Украине ударит -3: на днях страну накроют заморозки

22:39 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

09:42

Ракетный удар по Сумам: в больнице умерла одна из пострадавших

09:15

Нашли в водоеме со связанными руками: в Украине погиб британец Джордан Чедвик

08:46

Без морщин: 4 простейших совета по уходу за собой, которые замедлят старение кожи

08:40

Оккупанты "прячутся" под землю: в ISW раскрыли об изменениях тактики армии РФ

08:23

Встреча Путина и Ким Чен Ына: диктаторы готовы заключить оружейную сделку - Financial Times

Запад будет спасать Россию, поскольку боится ее развала - Юрий БогдановЗапад будет спасать Россию, поскольку боится ее развала - Юрий Богданов
07:40

Два бабьих лета и отмена зимы: астролог составил прогноз погоды на осень-2023Видео

07:33

США могут включить ATACMS в ближайший пакет военной помощи Украине - ABC News

06:25

РФ оказалась в положении волка из басни Крылова "Волк на псарне"мнение

05:30

Как превратиться в блондинку без вреда для волос: эта техника творит чудеса

Реклама
04:00

В Госдуму РФ внесли немыслимый законопроект: Сотник раскрыл поразительные подробностиВидео

02:40

"Сядут за стол переговоров": Сотник рассказал, что война в Украине закончится внезапноВидео

02:05

Можно ли кушать каждый день сало: неожиданный ответ просто убьет наповал

08 сентября, пятница
23:54

Стало известно очень необычное имя сына Рианны

23:46

"Решение принято": в правительстве заявили, что Украина вступит в НАТО раньше, чем в ЕС

23:34

Сумская рассказала о личной жизни младшей дочки

23:00

Точная копия: дочь Заворотнюк поделилась фото, где её не отличить от мамы

22:39

В Украине ударит -3: на днях страну накроют заморозки

22:36

Зеленский не против проведения выборов в 2024 году

22:31

"Ему постоянно снится Зеленский": Подоляк рассказал, как Путин теряет здравый смысл

21:46

Оккупанты будут в панике: эксперт назвал 100-процентные сценарии освобождения Крыма

Реклама
21:19

"Дніпро" – он или оно: Авраменко дал неожиданный ответ

20:46

Девушка заморозила кефир и показала, во что он превратился после разморозки

19:54

Героически погиб в боях за Гостомель: в Киеве попрощались с отважным спасателем

19:38

Первые 10 танков Leopard 1 от Дании прибыли в Украину

19:27

Осенняя свежесть не отпускает: в каких регионах будет холоднее всего

18:55

В ВСУ сообщили, что РФ вероятно запустила по Кривому Рогу ракету "Искандер"

18:49

Почему началась войнамнение

18:36

У Зеленского жестко раскритиковали ООН за поддержку путинского режима

18:16

"Решили продолжать войну": в ООН выдали циничное заявление об Украине

17:56

РФ разместила еще одну станцию для запуска дронов в Крыму: выискивают новую тактику

16:59

На Украину обрушился затяжной геомагнитный шторм: когда закончится буря

16:55

Эксперт раскрыл, какими ракетами РФ может атаковать Украину: уничтожит ли их ПВО

16:46

Что нужно делать осенью с садом: простые действия сберегут его на следующий год

16:26

Попробуй и ты: гениальный трюк с полотенцем, который сохранит прохладу в жару

16:21

"У меня был выбор": "Миссис мира" из Херсона рассказала, почему держала за руки россиянку

16:14

Оставался на ночь: Пугачёва "сосватала" Галкина своей близкой подруге

16:08

Они готовы на все ради любви: 3 знака зодиака, которые сделают для вас всё

16:06

"Пригожин – герой зоны": Сотник пояснил, почему экс-главарь "вагнеров" обречен стать легендой в РФВидео

15:58

Высшие силы обязательно услышат: сильнейшие молитвы на исполнение заветных желаний

15:38

Как и когда прогревать машину: эти простые способы изумят даже матерых водителей

Реклама
15:27

Женщина из Мариуполя поделилась невероятно простым рецептом арбузного меда - бекмесом

15:17

"Хотят отменить все санкции": ООН ведет тайные переговоры с РФ - Bild

15:17

Что сделать 10 сентября, чтобы привлечь богатство: приметы и запреты дня

15:13

Оккупантов РФ выбивают под Бахмутом: командир штурмовиков ВСУ раскрыл детали

14:51

Проверьте, умнее ли вы 8-летнего ребенка, ответив на эти элементарные вопросы

14:46

Сотник раскрыл, сможет ли Путин ликвидировать тех, кто стоял за ПригожинымВидео

14:35

Сильно вредят здоровью: врач сказал, для чего на самом деле нужны ватные палочки

14:15

"Путин сдулся, он убил Пригожина": Зеленский сделал громкое заявление

13:38

Модель безопасности для Украины: какой самый лучший вариант?мнение

13:25

"Путин будет зачищать всех": журналист назвал новых кандидатов на устранение в РФВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять