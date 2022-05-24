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Настигла карма: российские саперы подорвались на заминированном Азовстале

24 мая 2022, 13:06

Четверо российских саперов пытались разминировать территорию завода и подорвались на мине.

Азовсталь, Мариуполь, оккупанты
Российские саперы подорвались на мине на Азовстали / УНИАН, Reuters

В Мариуполе рашисты пытались разминировать территорию Азовстали и подорвались на мине. Ранения получили четверо российских саперов. Об этом заявил советник городского головы Мариуполя Петр Андрущенко.

Один из оккупантов находится в тяжелом состоянии.

"Один в тяжелом состоянии, двое средней степени и один получил легкие ранения. Считаю что новость, которую можно считать за хорошую. Возмездие неотвратимо. Слава Украине", - написал Петр Андрущенко.

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Напомним, ранее в России начали распространять мифы о сотрудничестве ОБСЕ с украинской армией. Рашисти якобы нашли на Азовстали "доказательства" этого.

Эвакуация из Азовстали

16 мая с завода Азовсталь в Мариуполе в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуировали 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи.

Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку. Для дальнейшего возвращения их домой будет проведена процедура обмена, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

По данным британской разведки, с Азовстали вышли около 1700 украинских военных. При этом неизвестно, сколько защитников Украины еще остаются на территории металлургического комбината.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала, что украинские военные выживали в нечеловеческих условиях с тяжелыми ранениями. В первую очередь им необходима нормальная медицинская помощь. По ее словам, украинская сторона работает над тем, чтобы эвакуировать защитников сразу после того, как их состояние стабилизируется.

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