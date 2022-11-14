Настоящая гроза для войск РФ: десантник ВСУ сбил более 15 вражеских БПЛА и 2 вертолета Ка-52

Украинский десантник мастерски из ПЗРК крушит БПЛА и вертолеты врага / Коллаж Скриншот видео Минобороны, Википедия

Боец ВСУ, 20-летний зенитчик 95-й отдельной Десантно-штурмовой бригады, превратился в настоящую грозу для российской оккупационной армии. Воин из переносного зенитного ракетного комплекса сбил более 15 российских беспилотника Орлан-10 и даже 2 вертолета Ка-52 Аллигатор, который оккупанты считают своей "гордостью".

Как рассказали в Минобороны, 20-летний боец, который еще недавно изучал лесное хозяйство в одном из ВУЗов Украины, сокрушил уже более 17 вражеских целей. В том числе и два дорогостоящих вертолета российских ВКС.

"Когда на охоту выходит воин-зенитчик 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины с псевдо "Кельт", россиянам напрасно надеяться, что они увидят снова свои беспилотники или вертолеты. На счету сержанта зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона Житомирской бригады ДШВ более 15 сбитых "Орланов" и два вертолета Ка-52", - отметили в ведомстве.

Боец ВСУ наносит удар по вражеской цели в небе / Коллаж Скриншот видео Минобороны

Министерство опубликовало видео, на котором можно увидеть, как боец с позывным "Кельт" запускает высокоскоростную ракету Starstreak по вражеской цели и приземляет очередной российский Орлан-10. Дрон стремительно теряет высоту уже после одного выстрела.

Указывается, что парень учился управлять ПЗРК за границей и теперь успешно применяет полученные навыки на поле боя.

"Парню чуть больше 20 лет, он учился на факультете лесного хозяйства в одном из украинских вузов. Однако, на беду россиянам, весной этого года "Кельт" прошел курсы по управлению ПЗРК за границей, и теперь не дает покоя врагам", - подчеркнули в Минобороны Украины.

Война России против Украины

Силы обороны Украины 11 ноября освободили от российской оккупации Херсон. Президент Владимир Зеленский отметил, что первыми в Херсон зашли спецподразделения ВСУ. Украина намерена продолжать возвращение своих территорий.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что Украина не пойдет на заморозку войны после освобождения Херсона. ВСУ и в дальнейшем будут выполнять свои задачи по деоккупации украинских земель.

Руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай 14 ноября заявил, что ВСУ освободили уже 12 населенных пунктов на Луганщине. По его словам, возвращение земель проходит в условиях тяжелых боев. У оккупантов РФ было время, чтобы усилиться за счет мобилизованных.

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