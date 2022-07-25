НАТО передаст Украине сотни комплексов для борьбы с беспилотниками

НАТО передаст Украине комплексы для борьбы с беспилотниками / Reuters

НАТО передаст Украине сотни переносных комплексов для борьбы с беспилотниками. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, сообщает Kurir.

"НАТО окажет комплексный пакет помощи, который будет включать средства защищенной связи, топливо, медикаменты и защитные жилеты, оборудование для защиты от мин, химических и биологических угроз, а также сотни переносных противобеспилотных комплексов", - сказал Столтенберг.

Он не уточнил, какие именно комплексы передадут Украине.

Столтенберг отметил, что НАТО в долгосрочной перспективе будет помогать Украине переходить от советской техники до современной.

Лидеры НАТО договорились усилить оборону и системы сдерживания в связи с угрозой мировой безопасности со стороны России. Альянс улучшит боевые группы в восточной части НАТО. Численность сил быстрого реагирования увеличат до более 300 тыс. человек.

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Военная помощь Украине

20 июля США и союзники обязались передать Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, 12 из них уже находятся на украинской территории.

Руководство Военно-воздушных сил США не исключает возможность поставок украинской армии в рамках военной помощи американских военных самолетов А-10 Thunderbolt II. Вашингтон готов к обсуждению этого вопроса с украинской стороной.

Испания может передать Украине около 30 единиц тяжелой военной техники, а именно – 10 танков Leopard и около 20 гусеничных бронетранспортеров M113.

Министерство обороны Германии отказалось поставлять Украине 200 бронетранспортеров Fuchs. Министр обороны страны Кристин Ламбрехт объяснила отказ интересами безопасности Германии.

Напомним, в Украине наконец прибыли три немецкие зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard с 15. К ним также передали десятки тысяч снарядов.

Польша передала Украине танки PT-91 Twardy. Они уже должны быть в нашей стране. Сама Польша планирует покрыть свой дефицит танков путем поставок из Южной Кореи.

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