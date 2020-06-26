УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Не только COVID-19: Минздрав предупредил жителей западной Украины об опасности из-за наводнений

Минздрав не исключает вспышек других вирусных заболеваний.

26 июня 2020, 11:53
Наводнения
Западные области Украины накрыли наводнения / dsns.gov.ua

В Министерстве здравоохранения опасаются, что в результате наводнений на западе Украины помимо COVID-19 может произойти вспышка кишечной инфекции. Ведомство уже готовится к возможной реализации такого сценария.

Об этом в эфире программы Право на владу на 1+1 рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

Отвечая на вопрос о том, готово ли министерство к новой вспышке коронавируса в городах и населенных пунктах, где произошли наводнения, министр заявил, что ведомство не исключает проявления и других инфекционных заболеваний.

"Помимо COVID-19 мы обращаем внимание и на ту статистику, которая была раньше, и готовимся, в том числе, и к возможным вспышкам кишечной инфекции. Потому что это вода, и такое возможно. Мы всегда готовим систему сразу после того, как это происходит", - сказал СтепановЧитайте такжеЭколог назвала истинную причину наводнений на западе Украины

Напоследок он подчеркнул, что из-за наводнений возникли проблемы с работой 11 медицинских учреждений, однако в данный момент ситуация находится под контролем.

Напомним, по причине интенсивных осадков в период с 22 по 24 июня в Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Львовской и Закарпатской областях произошли наводнения.

новости Украины наводнения происшествия
Сейчас вы просматриваете новость «Не только COVID-19: Минздрав предупредил жителей западной Украины об опасности из-за наводнений». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:06
У Михаила Ефремова случился сердечный приступ
11:53
Премьер анонсировал увеличение штрафов за нарушение карантина Видео
11:53
Не только COVID-19: Минздрав предупредил жителей западной Украины об опасности из-за наводнений Видео
11:48
Как снизить давление с помощью трав: названы 10 помощников
11:26
"Не слушаются Зеленского": нардеп рассказал о "расколе" монобольшенства
11:15
Укрпочта огласила график работы на День Конституции – список отделений Фото Видео
10:50
Украинцы - активные и пассивные соучастники наводнения мнение
10:33
Новая вспышка COVID-19 в Украине: в Минздраве сделали заявление о работе транспорта и супермаркетов
10:23
Чат с вирусологом Аллой Мироненко: почему Covid-19 не отступает и нужно ли в Украине ужесточать карантин
10:05
Как похудеть быстро: названы 3 научные теории
10:00
Астролог назвал "черные дни" июля: что грозит
09:56
Евросоюз может ударить санкциями по США: СМИ назвали причину
09:41
Украинские партии все больше напоминают бездумные секты мнение
09:35
Слобожанская таможня незаконно заблокировала работу перевозчика "МДК Экспресс"
09:25
Коронавирус в Украине и мире на 26 июня: количество больных подскочило Видео
09:19
Тренировка спины: упражнения против боли
08:49
Новые антирекорды: коронавирус в Украине за сутки нашли у более тысячи человек Видео
08:45
Польша возобновляет авиарейсы в Украину: названа дата и направления
08:36
Украина - страна с памятью рыбки Дори мнение
08:20
Гороскоп всех знаков Зодиака на 26 июня: "убийство" отношений и материальный успех Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять