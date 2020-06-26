Не только COVID-19: Минздрав предупредил жителей западной Украины об опасности из-за наводнений

Западные области Украины накрыли наводнения / dsns.gov.ua

В Министерстве здравоохранения опасаются, что в результате наводнений на западе Украины помимо COVID-19 может произойти вспышка кишечной инфекции. Ведомство уже готовится к возможной реализации такого сценария.

Об этом в эфире программы Право на владу на 1+1 рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

Отвечая на вопрос о том, готово ли министерство к новой вспышке коронавируса в городах и населенных пунктах, где произошли наводнения, министр заявил, что ведомство не исключает проявления и других инфекционных заболеваний.

"Помимо COVID-19 мы обращаем внимание и на ту статистику, которая была раньше, и готовимся, в том числе, и к возможным вспышкам кишечной инфекции. Потому что это вода, и такое возможно. Мы всегда готовим систему сразу после того, как это происходит", - сказал СтепановЧитайте такжеЭколог назвала истинную причину наводнений на западе Украины

Напоследок он подчеркнул, что из-за наводнений возникли проблемы с работой 11 медицинских учреждений, однако в данный момент ситуация находится под контролем.

Напомним, по причине интенсивных осадков в период с 22 по 24 июня в Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Львовской и Закарпатской областях произошли наводнения.