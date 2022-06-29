В Украине приостанавливают работу крупные ГОКи

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С 1 июля группа "Метинвест" вынуждена приостановить добычу на двух горно-обогатительных комбинатах в Кривом Роге - Ингулецком ГОКе и совместном предприятии Южный ГОК - и сократить работу "Каметсталі" в Каменском. С середины июля такая же судьба - приостановка - ждет и Северный ГОК.

Об этом сообщает пресс-служба "Метинвеста" и подробно объясняет, почему было принято такое решение.

Причин несколько. Конечно, ситуацию усугубило полномасштабное российское вторжение в Украину. Из-за него экономика страны обвалилась, а предприниматели не могут полноценно работать и планировать свою деятельность.

Поэтому главные причины, по которым приостанавливается работа ГОКов:

- нарушена логистика и высокая стоимость перевозок к потребителю из-за блокировки морских портов. Сейчас продукцию отправляют только по железной дороге, поэтому логистические затраты сильно возросли. Кроме того, готовая продукция сейчас месяцами стоит в очереди на границе с ЕС;

- высокая себестоимость производства металлопродукции из-за повышения цен на энергоносители;

- отсутствие спроса на металлические изделия на украинском внутреннем рынке, который сократился более чем на 2/3 против февраля этого года;

- падение мировых цен на металлопродукцию и существенное сокращение спроса на нее.

В "Метинвесте" успокоили и напомнили о социальной ответственности компании: тысячи работников привлекут к проведению ремонтных работ и благоустройства территории на предприятиях с сохранением основного заработка.

Компания отметила, что сейчас государство должно оптимизировать логистику и принять другие регуляторные решения, которые помогут отрасли остаться на плаву. Ведь от этого зависит работа десятков тысяч работников.

Группа "Метинвест" подчеркнула, что, несмотря на это, она продолжит помогать вынужденным переселенцам, жителям городов присутствия и не остановит своих проектов по поддержке ВСУ.