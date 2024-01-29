"Не будет 5-10 лет": полковник рассказал, когда Россия покинет территорию Украины

Неутешительный прогноз об окончании войны озвучил военный.

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Полковник рассказал, когда Россия покинет территорию Украины / коллаж: Главред, фото:128 ОГШЗБ, Богдан Кутепов

Война в Украине подходит к концу второго года и переходит в войну "за нацию", поскольку воевать придется долго. Такие мысли высказал командир 13-й бригады Национальной гвардии "Хартия" - полковник Игорь Оболенский в интервью УП.

"Если до этого мы воевали за свой дом, за свою семью, то сейчас мы переходим в войну за свою нацию. И у людей в голове это уже меняется. Они понимают, что война будет долгой, они начинают понимать, что надо воевать за нацию", - сразу говорит Оболенский.

По словам военного, только сейчас к людям начинает приходить ощущение реальности и война не будет длиться 5-10 лет. Он убежден, что она будет длиться дольше и Россия всегда будет испытывать желание что-то сделать с Украиной.

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"Очень хотелось всего и быстро. Но война не будет 5-10 лет, она будет дольше. Этот сосед будет с нами всегда рядом, и всегда он будет хотеть что-то с нами сделать", - говорит военный.

При этом, он акцентирует внимание и на хороших новостях, Оболенский считает, что государство движется в правильном направлении и это приведет к более правильному отбору личного состава со временем.

"Людей будут назначать по тому, какое образование они имеют, какие обучения. И это будет один из маркеров, что мы идем в правильном направлении", - подчеркнул Игорь Оболенский.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, несмотря на продолжающиеся тяжелые бои за Авдеевку Донецкой области, украинским защитникам удалось отбить позиции, ранее захваченные оккупантами РФ, сообщил глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш. Он уточнил, что ВСУ вернули под контроль позиции у ресторанного комплекса "Царская охота".

Также, президент Владимир Зеленский заявил, что страну-агрессора Россию можно остановить, не допустив уничтожения Украины и Третьей мировой войны. При этом глава государства не стал отвечать, может ли война в Украине закончиться в 2024 году.

К тому же, российская армия 28 января заявила о прорыве в село Табаевка, также информацию о том, что в населенный пункт зашли вражеские солдаты подтвердили украинские аналитики . Однако ВСУ не дали оккупантам закрепиться в селе.

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