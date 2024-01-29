УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Не будет 5-10 лет": полковник рассказал, когда Россия покинет территорию Украины

Елизавета Бельмас
29 января 2024, 12:14
Неутешительный прогноз об окончании войны озвучил военный.
Полковник рассказал, когда Россия покинет территорию Украины
Полковник рассказал, когда Россия покинет территорию Украины / коллаж: Главред, фото:128 ОГШЗБ, Богдан Кутепов

Война в Украине подходит к концу второго года и переходит в войну "за нацию", поскольку воевать придется долго. Такие мысли высказал командир 13-й бригады Национальной гвардии "Хартия" - полковник Игорь Оболенский в интервью УП.

"Если до этого мы воевали за свой дом, за свою семью, то сейчас мы переходим в войну за свою нацию. И у людей в голове это уже меняется. Они понимают, что война будет долгой, они начинают понимать, что надо воевать за нацию", - сразу говорит Оболенский.

По словам военного, только сейчас к людям начинает приходить ощущение реальности и война не будет длиться 5-10 лет. Он убежден, что она будет длиться дольше и Россия всегда будет испытывать желание что-то сделать с Украиной.

видео дня

"Очень хотелось всего и быстро. Но война не будет 5-10 лет, она будет дольше. Этот сосед будет с нами всегда рядом, и всегда он будет хотеть что-то с нами сделать", - говорит военный.

При этом, он акцентирует внимание и на хороших новостях, Оболенский считает, что государство движется в правильном направлении и это приведет к более правильному отбору личного состава со временем.

"Людей будут назначать по тому, какое образование они имеют, какие обучения. И это будет один из маркеров, что мы идем в правильном направлении", - подчеркнул Игорь Оболенский.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, несмотря на продолжающиеся тяжелые бои за Авдеевку Донецкой области, украинским защитникам удалось отбить позиции, ранее захваченные оккупантами РФ, сообщил глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш. Он уточнил, что ВСУ вернули под контроль позиции у ресторанного комплекса "Царская охота".

Также, президент Владимир Зеленский заявил, что страну-агрессора Россию можно остановить, не допустив уничтожения Украины и Третьей мировой войны. При этом глава государства не стал отвечать, может ли война в Украине закончиться в 2024 году.

К тому же, российская армия 28 января заявила о прорыве в село Табаевка, также информацию о том, что в населенный пункт зашли вражеские солдаты подтвердили украинские аналитики . Однако ВСУ не дали оккупантам закрепиться в селе.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине ВСУ война России и Украины
Реклама

Главное за день

Будут плюсовые температуры и солнечная погода: синоптик назвала дату потепления

Будут плюсовые температуры и солнечная погода: синоптик назвала дату потепления

13:03 Синоптик
Перерасчет пенсий, курс доллара и тариф на свет: каких изменений ждать с 1 февраля

Перерасчет пенсий, курс доллара и тариф на свет: каких изменений ждать с 1 февраля

12:00 Деньги
У РФ тяжелейшие потери: ВСУ отбили важные позиции в Авдеевке – карта боев

У РФ тяжелейшие потери: ВСУ отбили важные позиции в Авдеевке – карта боев

11:38 Украина
Все главные новости

Последние новости

13:05

"Дорого обойдется": Зеленский отреагировал на отказ предоставить ракеты Taurus

13:03

Будут плюсовые температуры и солнечная погода: синоптик назвала дату потепления

12:56

Церковный праздник 30 января: что нельзя делать на Трех Святых

12:54

Эвакуация Путина: в Сети рассказали о секретном подземном объекте под МосквойВидео

12:53

Телеведущий Бедняков жестко потроллил беглеца Влада Яму архивным фото из Майами

Претендует ли Украина на Кубань, Белгород и Воронеж: Огрызко – об "историческом" указе ЗеленскогоПретендует ли Украина на Кубань, Белгород и Воронеж: Огрызко – об "историческом" указе Зеленского
12:49

Очень вкусная и невероятно бюджетная закуска: рецепт, который покорил миллионеровВидео

12:39

Урожая точно не будет: что нельзя садить рядом с картошкой

12:21

Вера Брежнева отреагировала на обвинения "пластиковой" Бони в занятиях эскортом

12:18

Украинцы в РФ будут иметь право на самоопределение: Огрызко объяснил указ Зеленского

Реклама
12:14

"Не будет 5-10 лет": полковник рассказал, когда Россия покинет территорию Украины

12:01

"Есть единственный способ остановить Путина": глава МИД Литвы назвал главное условие

12:00

Перерасчет пенсий, курс доллара и тариф на свет: каких изменений ждать с 1 февраляВидео

11:57

Что действительно нужно в роддом: простые советы для будущих мам

11:52

Гороскоп Таро на февраль 2024: Козерогам - завершение, Водолеям - прибыль, Рыбам - подарокВидео

11:38

У РФ тяжелейшие потери: ВСУ отбили важные позиции в Авдеевке – карта боев

11:28

Россияне разбомбили производство ракет в Украине: кто сдал его координаты

11:15

Почему нельзя подметать ночью: 3 причины, которые вас точно переубедят

11:05

"И РФ, и Украина все больше истощены": экс-командующий НАТО дал прогноз, как закончится война

10:55

Китайский гороскоп на 30 января: Коню - романтические мечты, Обезьяне - насыщенный день

10:54

Гороскоп Таро на февраль 2024: Весам - ревность, Скорпионам - радость, Стрельцам - выборВидео

Реклама
10:36

"Есть люди, которые 700 дней на поле боя": Зеленский высказался о демобилизации

10:35

"Абсолютно неправильно": Зеленский жестко высказался насчет "облав" ТЦК

10:07

Копия Фриске: бывший муж умершей звезды показал подросшего сына

09:55

"Мы в очень сложном моменте": Зеленский оценил, закончится ли война в 2024 годуВидео

09:45

Гороскоп на февраль 2024: Ракам пора что-то менять, Рыбам - одиночество

09:39

Угроза Третьей мировой и сроки окончания войны: громкие заявления Зеленского

09:35

"Они все защищают Европу и мир": Зеленский назвал численность армии Украины

09:25

Три года на подготовку: НАТО готовится к ракетным ударам РФ по Европе — The Times

09:16

Возможно ли наступление на Киев 2.0?мнение

09:04

Гороскоп на завтра 30 января 2024: Тельцов подведут ноги, Близнецам - важное решение

09:02

ВСУ не дали россиянам закрепиться в Табаевке: в селе идут ожесточенные бои

08:16

Ночью РФ ударила по Украине дронами и "Шахедами": первые подробности

07:19

Минобороны проводит внеплановые проверки ТЦК: Умеров заявил о нарушениях

06:50

ЕС ударит по экономике Венгрии, если Орбан наложит вето на помощь Украине - FT

06:06

Чем объясняется "миролюбие" европейских элит?мнение

05:15

"Часть нашей нации": в Румынии хотят отобрать у Украины большую часть территорий

04:10

"Бомбонуть в любой момент": эксперт рассказал планы Путина на ядерное оружиеВидео

03:30

Еще одной категории мужчин хотят предложить платную отсрочку от армии

02:35

"Жить с тем, кто унижает, бьет": Мозговая рассказала про насилие со стороны мужа

02:05

Двигать не нужно: как помыть пол под холодильником

Реклама
01:35

"Это злой план": нардеп сказал, что нужно сделать с РФ, чтобы Украина была в безопасностиВидео

00:39

Невестка скандальной Оксаны Марченко рассекретила имя и пол второго ребенка

00:03

Как быстро отучить кота лазить по столу: результат вас удивит

28 января, воскресенье
23:22

Евровидение-2024: букмекеры назвали аутсайдера, который вышиб Украину из лидеров

23:08

Украину накрыл сильнейший геомагнитный шторм: "трусить" будет почти 10 дней

22:49

Столтенберг хочет пригласить Украину в НАТО: когда это возможно

21:59

Оккупанты атакуют ВСУ редкими пушками - Defense Express

21:50

РФ атаковала Украину баллистикой и беспилотниками: в областях прогремели взрывы

21:33

Сергей Притула довел Лесю Никитюк до слез - что случилосьВидео

21:09

Массовая подготовка пехотинцев: ВСУ - о мобилизации 500 тысяч украинцев

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять