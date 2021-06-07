"Не достоин": Лукашенко – первый в истории КНУ им. Шевченко, кого лишили звания почетного доктора

Лукашенко стал первым человеком, которого лишили звания почетного доктора КНУ им. Шевченко / Reuters

Главу республики Беларусь Александра Лукашенко лишили звания почетного доктора Киевского национально университета имени Тараса Шевченко. Решение в тайном режиме принял ученый совет высшего учебного заведения в связи с событиями в белорусском государстве. Почетным доктором КНУ Лукашенко стал еще во времена президентства Виктора Ющенко.

Как сообщает ВВС News Украина со ссылкой на источники в руководстве КНУ, ученый совет проголосовал за лишение Лукашенко звания почетного доктора в тайном режиме. Почетными докторами университета являются более 80 личностей, и это первый случай в истории КНУ, когда пришлось лишать человека такого звания. Чтобы принять решение, руководство вынуждено было внести изменения в устав предоставления статуса почетного доктора института.

Издание напомнило, что ранее ректор Киевского госуниверситета Владимир Бугров обратился к ученому совету института с призывом лишить Александра Лукашенко статуса почетного доктора. Это произошло после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске и ареста белорусского блогера Романа Протасевича с его девушкой Софией Сапегой.Читайте также"Готовы в любое время": в Беларуси просят диалога с Украиной и жалуются на Киев

"Считаю, что Александр Лукашенко не является достойным звания почетного доктора КНУ имени Тараса Шевченко, а его противозаконные действия противоречат ценностям нашего университета", - ранее заявлял Владимир Бугров на своей странице в социальной сети Facebook.

Отношения Украины и Беларуси

Отношения Киева и Минска серьезно испортились после того, как в конце августа прошлого года Александр Лукашенко запустил серию обвинений в адрес Украины в том, что Киев, дескать, финансирует оппозиционное движение Беларуси.

В МИД Украины назвали заявления Лукашенко бездоказательными и начали пересмотр дипломатических отношений с Беларусью.

Официальный Киев с 5 ноября 2020 года не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси. Президентские выборы 9 августа прошлого года в республике Украина считает не состоявшимися.

26 мая 2021 года Кабмин после ситуации с самолетом Ryanair в Минске принял решение о разрыве авиасообщения Украины с Беларусью.

В Слуге народа напомнили Лукашенко о том, что Киев осуждает политический кризис в Беларуси и пригрозили Минску жесткими санкциями в случае запуска авиарейсов Белавиа в Крым.