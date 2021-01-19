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"Не дождался порции еды": разгромлен фейк насчет смерти мужчины во Львове

19 января 2021, 13:45
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В областном центре мужчина умер сегодня не во время раздачи еды.

В полиции разгромили фейк насчет смерти человека во Львове – Львов новости
Во львовской полиции разгромили фейк насчет смерти человека в областном центре / УНИАН

В Сети появилась информация, что во Львове человек пенсионного возраста якобы умер на лавочке во время бесплатной раздачи еды.

Пенсионер не дождался своей порции еды и замерз насмерть, говорится в Telegram-канале Крокодил.

Главред узнал в Главном управлении Нацполиции во Львовской области, что во Львове на улице человек действительно умер во вторник, 19 января (отмечается Крещение Господне), однако это произошло не во время раздачи еды.

По сведениям правоохранителей, человек скончался на территории церкви во время разлива освященной воды. В полиции добавили, что человеку просто стало плохо.

"Было такое сообщение (о смерти человека во Львове – Ред.), сегодня. Там еду никто не раздавал…", – отметили в ведомстве.

  • Напомним, в Интернете регулярно появляются фейки, направленные на очернение Украины.
  • Наша страна с 2014 года живет в режиме информационной войны с Россией. Противостояние началось после Революции достоинства, в результате которой власть потерял тогдашний пророссийский президент Виктор Янукович – он сбежал в РФ и призвал Кремль ввести войска в украинское государство.
новости Львова Крещение Господне
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