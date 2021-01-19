"Не дождался порции еды": разгромлен фейк насчет смерти мужчины во Львове

Во львовской полиции разгромили фейк насчет смерти человека в областном центре / УНИАН

В Сети появилась информация, что во Львове человек пенсионного возраста якобы умер на лавочке во время бесплатной раздачи еды.

Пенсионер не дождался своей порции еды и замерз насмерть, говорится в Telegram-канале Крокодил.

Главред узнал в Главном управлении Нацполиции во Львовской области, что во Львове на улице человек действительно умер во вторник, 19 января (отмечается Крещение Господне), однако это произошло не во время раздачи еды.

По сведениям правоохранителей, человек скончался на территории церкви во время разлива освященной воды. В полиции добавили, что человеку просто стало плохо.

"Было такое сообщение (о смерти человека во Львове – Ред.), сегодня. Там еду никто не раздавал…", – отметили в ведомстве.