"Несчастные провели всю ночь в холодном лесу": на Закарпатье спасатели отыскали заблудившихся детей

На Закарпатье спасатели отыскали заблудившихся детей/ ГСЧС Украины

В Закарпатской области спасатели после ночи поисков сумели отыскать группу из четырех детей, которые заблудились в лесу. Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС Украины.

По данным спасателей, четверо детей пропали 18 июля нынешнего года во время прогулки по лесу в поселке Порошково Ужгородского района. Дети пошли в лес собирать ягоды и грибы. Однако в какой-то момент потеряли ориентир и поэтому не смогли самостоятельно выбраться из плена деревьев.

Несовершеннолетних искали сотрудники Национальной полиции, спасатели, Нацгвардия, волонтеры и местные жители. Кроме того, местность помогали "прочесывать" служебные собаки, а в небе над лесом реяли коптеры.

"По состоянию на 09:15 сотрудники ГСЧС нашли заблудившихся детей, транспортировали их в населенный пункт и передали представителям полиции", — подчеркнули спасатели.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что на горе Говерла были организованы поиски маленького мальчика, 6-летнего Алексея Стефанцива из города Коломыя, который отстал от группы и заблудился.

"Во время подъема группой туристов в составе шести человек из города Коломыя по зеленому маршруту на гору Говерла, вблизи поселка Ворохта от группы отстал и заблудился мальчик 2015 рождения", - указано в сообщении ГСЧС.

После нескольких дней поисков, ребенка удалось отыскать - целого и невредимого.