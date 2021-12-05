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"Нескончаемый поток гробов" и угроза для РФ: Кулеба оценил, чем грозит Кремлю вторжение в Украину

5 декабря 2021, 01:48
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Если Россия решит пойти войной на Украину, ей придется считаться с чрезвычайно большим количеством павших российских войск. Это будет бойня, считает глава МИД.

российские военные, десантники
Если Россия нападет на Украину, это будет бойня / Фото Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская армия сейчас сильнее, чем была в 2014 году, и если Россия решится на вторжение, то это "будет бойня".

"Несмотря на то, что Украина не была готова к войне (в 2014 году, - ред.), все, что России удалось захватить на востоке Украины, было относительно небольшой территорией, которая составляет очень небольшую часть административной территории Донецкой и Луганской областей", - сказал глава МИД в интервью латвийскому новостному порталу Sargs.

"Если Россия решит пойти на войну (сейчас, - ред.), ей придется считаться с чрезвычайно большим количеством павших российских войск, что будет несопоставимо с 2014 годом. Это будет бойня", - добавил Кулеба.

Читайте такжеТурция продаст Украине еще больше 20 дронов Bayraktar - BloombergМинистр считает, что Россия понимает все риски. По его словам, когда весной РФ под предлогом учений вывела свои войска к границам Украины, были развернуты в том числе и полевые госпитали.

"Всем ясно, что никто не создает такие госпитали во время обычных военных учений. Это показывает, что руководство российских вооруженных сил прекрасно понимает, что если будет дан приказ атаковать Украину, это будет совершенно другой уровень войны", - сказал Кулеба.

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При этом, по его мнению, нападение на Украину может стать угрозой для самой России.

"В течение многих лет она тратила миллионы, пытаясь бомбить свой народ, дегуманизируя и унижая Украину с помощью пропагандистских средств массовой информации. Тем не менее в Кремле до сих пор не до конца понимают, как отреагирует российское общество, если из Украины потечет нескончаемый поток гробов российских солдат", - отметил глава МИД.

Как сообщал Главред, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент РФ Владимир Путин дестабилизирует ситуацию и в Украине, и в Европе, чтобы добиться своей цели. Он разыграл несколько карт, но пока что непонятно, какую карту он бросит на стол в отношении Украины.

Как сообщал Главред, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент РФ Владимир Путин дестабилизирует ситуацию и в Украине, и в Европе, чтобы добиться своей цели. Он разыграл несколько карт, но пока что непонятно, какую карту он бросит на стол в отношении Украины. Не исключено, что это будет карта войны.

Возможное вторжение РФ в Украину

20 ноября появились новые данные разведки США о возможном военном вторжении РФ в Украину. Кремль не блефует, и осталось совсем немного времени, чтобы предотвратить нападение на Украину, писало издание The New York Times.

Спикер Госдепартамента США Нэд Прайс заявил, что Штаты готовятся к "непредвиденным обстоятельствам" в связи со скоплением российских войск возле границ Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россию ждут последствия в случае вторжения в Украину, но военной поддержки Киеву в Альянсе не предоставят.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вскоре странам Евросоюза предстоит выбор между российским газом и тем, чтобы отстаивать Украину. По его словам, Британия поддерживает Украину, потому что привержена демократии и свободе.

Британские СМИ сообщили, что Лондон готов перебросить в Украину спецназовцев на фоне опасений, что туда могут вторгнуться российские войска.

1 декабря стало известно, что более 10 тысяч военнослужащих совершили марши на южные полигоны России. Возле границ Украины они якобы будут проходить зимние учения.

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