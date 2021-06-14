Нет живого места: маленькую девочку беспощадно избила мать в Днепропетровской области

Маленькую девочку избила мать в Днепропетровской областим / ТСН

Дичайший случай произошел в Днепропетровской области – там 3-летнюю девочку до полусмерти избили дома. Сейчас ее спасают в больнице.

Малышку в медучреждение доставили в тяжелом состоянии, уже с судорогами и парализованными конечностями. Кроме многочисленных гематом и ушибов, медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом ключицы. В больнице ребенку пришлось провести экстренную трепанацию черепа, сообщает ТСН.

Известно, что скорую домой вызвала мать. С отцом ребенка она вместе не живет, полиции сначала рассказала, что тот якобы похитил ребенка и избил ее. Затем горе-мать этот рассказ сама же опровергла. В течение нескольких дней женщина несколько раз меняла показания, поэтому в полиции подозревают: девочку избила именно она.

"В рамках открытого уголовного производства мы допросили мать и биологического отца ребенка, который не проживает вместе с ребенком. Сейчас продолжаются следственные действия. Мать 1995 года рождения ранее не привлекалась к уголовной ответственности, отец — тоже", — сказала пресс-секретарь Нацполиции Днепропетровщины Анна Старчевская.

Читайте такжеПод Одессой горе-родители замучили своих детей: малышка умерла, а другой ребенок отстал в развитииРанее сообщалось, в Днепропетровской области – в селе Шульговка мать жестоко избила свою 3-летнюю дочь. После рукоприкладства матери девочку с множественными травмами госпитализировали в областную детскую больницу.

По предварительной информации, инцидент произошел 10 июня. Медики диагностировали у девочки закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, травму тела, множественные ушибы и гематомы туловища рук и ног.