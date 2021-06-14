УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Нет живого места: маленькую девочку беспощадно избила мать в Днепропетровской области

14 июня 2021, 15:38

Малышку в медучреждение доставили в тяжелом состоянии, уже с судорогами и парализованными конечностями.

Маленькую девочку избила мать в Днепропетровской областим / ТСН

Дичайший случай произошел в Днепропетровской области – там 3-летнюю девочку до полусмерти избили дома. Сейчас ее спасают в больнице.

Малышку в медучреждение доставили в тяжелом состоянии, уже с судорогами и парализованными конечностями. Кроме многочисленных гематом и ушибов, медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом ключицы. В больнице ребенку пришлось провести экстренную трепанацию черепа, сообщает ТСН.

Известно, что скорую домой вызвала мать. С отцом ребенка она вместе не живет, полиции сначала рассказала, что тот якобы похитил ребенка и избил ее. Затем горе-мать этот рассказ сама же опровергла. В течение нескольких дней женщина несколько раз меняла показания, поэтому в полиции подозревают: девочку избила именно она.

"В рамках открытого уголовного производства мы допросили мать и биологического отца ребенка, который не проживает вместе с ребенком. Сейчас продолжаются следственные действия. Мать 1995 года рождения ранее не привлекалась к уголовной ответственности, отец — тоже", — сказала пресс-секретарь Нацполиции Днепропетровщины Анна Старчевская.

Читайте такжеПод Одессой горе-родители замучили своих детей: малышка умерла, а другой ребенок отстал в развитииРанее сообщалось, в Днепропетровской области – в селе Шульговка мать жестоко избила свою 3-летнюю дочь. После рукоприкладства матери девочку с множественными травмами госпитализировали в областную детскую больницу.

По предварительной информации, инцидент произошел 10 июня. Медики диагностировали у девочки закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, травму тела, множественные ушибы и гематомы туловища рук и ног.

новости Днепропетровска
Сейчас вы просматриваете новость «Нет живого места: маленькую девочку беспощадно избила мать в Днепропетровской области». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
1+1 назвал нового креативного продюсера Танців з зірками 2021 и начал кастинг для танцоров1+1 назвал нового креативного продюсера Танців з зірками 2021 и начал кастинг для танцоров Телеведущая 1+1 Вера Кекелия планирует вторую свадьбу в ГрузииТелеведущая 1+1 Вера Кекелия планирует вторую свадьбу в Грузии Отрезали руки и гениталии: стало известно, как боевики ЛДНР издевались над пленными украинцамиОтрезали руки и гениталии: стало известно, как боевики ЛДНР издевались над пленными украинцами Гороскоп на 14 июня 2021 всех знаков Зодиака: срыв масок и запрещенные знакомстваГороскоп на 14 июня 2021 всех знаков Зодиака: срыв масок и запрещенные знакомства Наехал на утят и не реагировал на сигналы: в Киеве водитель насмерть переехал двоих птенцовНаехал на утят и не реагировал на сигналы: в Киеве водитель насмерть переехал двоих птенцов

Последние новости

16:08

Уникальная девушка: китаянка отрастила 20-сантиметровые ресницы и попала в Книгу рекордов Гиннеса

16:07

Гороскоп на завтра 15 июня 2021 всех знаков Зодиака: провальные дела, свидания и укрепление дара Видео

16:06

Три главные ошибки, которые точно испортят вкус и цвет борща Видео

15:38

Нет живого места: маленькую девочку беспощадно избила мать в Днепропетровской области Видео

15:35

Актер Михаил Боярский высмеял сборную России и похвалил Украину

Реклама
15:28

Порошенко подбирается к Зеленскому: за кого сегодня голосовали бы украинцы Видео

15:24

Названы две "садовые" тренировки, которые понижают давление Видео

15:17

Некоторым преподавателям "универститета Зеленского" хотят платить $4000 зарплаты

15:15

Почему нельзя раздавать свою одежду и обувь направо и налево даром

15:14

Мастерская "девятка" от Ярмоленко в ворота Нидерландов может стать лучшим голом тура на Евро-2020 Видео

14:35

В Петербурге русская полиция отобрала флаг Украины у фаната Видео

14:27

"Большая стройка" Зеленского начала благотворительный ремонт площади перед Оперным театром в Киеве

14:26

Кировоградщину завалило аномальным градом, люди жалуются на "месть природы" Фото Видео

14:15

Мужчина упал с верхней полки в поезде и умер: почему важно пользоваться ремнями Видео

13:46

Вятрович сорвал решение по озвучке на украинский язык из-за "агента русского мира" Потураева

13:26

Сезонные фрукты и овощи в Украине: почему так дорого стоят и ждать ли подешевения Видео

12:47

Адвокат называет обвинения НАБУ против президента МАУ Евгения Дыхне абсурдными

12:43

На смену снегу и грозам в Украину идет тепло: синоптик дала прогноз на неделю Видео

12:39

Украина поставила условие России и Западу: Северный поток-2 в обмен на Крым и Донбасс Видео

12:02

Магнитная буря с 14 июня 2021 начинает самый болезненный удар месяца: как пережить Видео

Реклама
12:00

Ученые узнали, какие тренировки могут полностью лишить человека подвижности Видео

11:55

Тонул под равнодушные взгляды взрослых: в Запорожье трагически погиб подросток Видео

11:38

В Раде зарегистрированы законопроекты против коррупции в строительстве

11:22

Можно ли похудеть, не подсчитывая калории: эксперт дал ответ Видео

11:15

На коленях у Сталина и усы Сальвадора Дали: биография Григория Чапкиса Видео

11:13

"Ушные черви": ученые рассказали, почему вредно слушать музыку на ночь Видео

11:06

"Вечная память вам, Маэстро": как звезды и обычные украинцы отреагировали на смерть Григория Чапкиса

11:02

Украинцам начали выдавать свидетельства о вакцинации: как они выглядят и где можно получить Видео

10:19

В Раде повысят пенсии отдельным категориям украинцам: кому именно Видео

10:03

В Харькове парень выпрыгнул из кабинки канатки прямо на дорогу: его переехал микроавтобус Видео

09:51

"Это не 11 кривоногих уродов ходят пешком по полю": россияне в Сети кайфуют от игры сборной Украины

09:30

Почему Байден так "закусился" на Китай мнение

09:15

Хлеб и курятина подорожают на 1,5 и 15-20%: эксперт объяснила почему Видео

08:58

Снова зима: в середине лета в Карпатах выпал снег Видео

08:42

В Японии нашли новый опасный побочный эффект от вакцины Pfizer Видео

08:19

Коронавирус в Украине 14 июня: выявлено рекордно мало больных и жертв COVID-19

08:13

Генсек НАТО выступил за увеличение поддержки Украины в борьбе с агрессией РФ Видео

08:07

Сын Григория Чапкиса озвучил причину его смерти Видео

07:43

Гороскоп на 14 июня 2021 всех знаков Зодиака: срыв масок и запрещенные знакомства Видео

07:35

"Пленки Медведчука": СМИ опубликовали все 36 часов прослушки кума Путина Видео

Реклама
07:12

На Херсонщине коп устроил стрельбу по бойцам АТО, есть раненые – СМИ Видео

07:10

Илларионов назвал главного союзника Путина в администрации Байдена Видео

06:34

Путин зря боится натовских ракет, нужно бояться украинских мнение

06:33

Зеленский отреагировал на поражение сборной Украины в матче Евро-2020 Видео

05:28

Визит в Вашингтон и компенсация за СП-2: Илларионов рассказал, как Зеленский достучался до США Видео

05:02

Неврологи рассказали, есть ли простой путь к эффективному обучению и запоминанию Видео

04:22

Модные правила для женщин после 40 лет, которые можно нарушить Видео

03:50

В рубашке родились: в Полтаве дерево с грохотом упало прямо на кафе Видео

03:02

О каких болезнях сигнализирует слишком долгий сон - ответ врача

02:42

GSC Game World запустила предварительные заказы на S.T.A.L.K.E.R. 2 Фото Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять