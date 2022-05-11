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Нимб-"оберег" над Одессой: в небе заметили редкое природное явление

11 мая 2022, 15:48

Жители Южной Пальмиры имели возможность наблюдать редкое оптическое явление.

Солнечное гало над Одессой / Одесса INFO

В небе над Одессой появилось очень редкое природное явление. В среду, 11 мая, очевидцы засняли – солнечное гало.

Своим видом он напоминает нимб, нависающий над украинским городом-героем, защищая и оберегая его, пишет Одесса INFO.

Отмечается, что жители Южной Пальмиры имели возможность наблюдать редкое оптическое явление. Оно возникает из-за преломления и отражения света в ледяных кристаллах и наблюдается чаще всего в атмосфере у перисто-слоистых облаков.

При этом солнечное гало может свидетельствовать об изменениях в погоде – похолодании, приходе влажных атмосферных фронтов.

/ Одесса INFO

Солнечное гало: что говорят предания

Обратим внимание, что в древности люди верили, что солнечное гало – это Божий знак, что скоро придет Его слава, и зло на Земле будет наказано.

При этом гало считалось плохим знаком для завоевателей - в нашем случае для россиян, которым, несомненно, Одессу не захватить.

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