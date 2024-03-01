Ночью на Полтавщине произошло землетрясение: что известно

Колебания могли ощущать только отдельные люди, которые находились в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

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В Украине произошло землетрясение / Коллаж фото pixabay.com, ua.depositphotos.com

Ночью 1 марта в Решетиловском районе Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 3,6 балла. По классификации землетрясений оно относится к едва ощутимым.

Как сообщает сайт Главного центра специального контроля, эпицентр землетрясения находится западнее города Полтава на глубине 10 км.

​В Решетиловском районе произошло землетрясение / gcsk.gov.ua

Толчки были зафиксированы в 2:22 по киевскому времени.

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Колебания могли ощущать только отдельные люди, которые находились в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Землетрясения в Украине

В некоторых регионах Украины периодически происходят землетрясения, как правило, с очень небольшой магнитудой.

На Закарпатье вечером 9 октября 2023 года было зафиксировано землетрясение силой 4,5-5 баллов. О толчках сообщали и во Львовской области. Эпицентр землетрясения магнитудой 5,0 находится в Словакии - в 15 км от города Стропков. Пострадали также Венгрия и Румыния.

В июне прошлого года в Крыму также произошло землетрясение. Источник землетрясения был в северной части Черного моря, 50 километров к югу от побережья полуострова Крым, на глубине 10 километров. Магнитуда - 4,8.

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