Ночью на Полтавщине произошло землетрясение: что известно

Ночью 1 марта в Решетиловском районе Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 3,6 балла. По классификации землетрясений оно относится к едва ощутимым.
Как сообщает сайт Главного центра специального контроля, эпицентр землетрясения находится западнее города Полтава на глубине 10 км.
Толчки были зафиксированы в 2:22 по киевскому времени.
Колебания могли ощущать только отдельные люди, которые находились в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.
Землетрясения в Украине
В некоторых регионах Украины периодически происходят землетрясения, как правило, с очень небольшой магнитудой.
На Закарпатье вечером 9 октября 2023 года было зафиксировано землетрясение силой 4,5-5 баллов. О толчках сообщали и во Львовской области. Эпицентр землетрясения магнитудой 5,0 находится в Словакии - в 15 км от города Стропков. Пострадали также Венгрия и Румыния.
В июне прошлого года в Крыму также произошло землетрясение. Источник землетрясения был в северной части Черного моря, 50 километров к югу от побережья полуострова Крым, на глубине 10 километров. Магнитуда - 4,8.
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