Ночью РФ атаковала Украину дронами: вспыхнули пожары

Силы ПВО сбили все 23 "шахеда" в пределах Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

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На Юге силы ПВО сбили 4 ударных БпЛА / Коллаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

В ночь на 20 февраля российские оккупанты атаковали Украину дронами Shahed-131/136. Очередная вражеская атака была направлена по юго-восточным и центральным регионам.

В операционной зоне Сил обороны юга Украины подразделениями ПВО сбиты 4 ударных БпЛА указанного типа: по одному в Херсонской и Николаевской областях, два - в Кировоградской области.

"Попаданий, других повреждений и пострадавших не зафиксировано", - сообщила пресс-служба Сил обороны Юга.

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Кроме того, минувшей ночью оккупанты атаковали дронами Полтавщину, под ударом оказался промышленный объект. Вспыхнул пожар.

"В Кременчугском районе прозвучали звуки взрывов. Под ударом оказался промышленный объект. Это вызвало пожар", - сообщил в Telegram глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

К ликвидации последствий привлекали 18 единиц техники ГосЧС и 85 человек. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

На Днепропетровщине обломки сбитого российского "Шахеда" повредили 3 дачных дома и 2 автомобиля в Днепровском районе.

"Ночью наши защитники сбили над областью два "Шахеда". Беспилотники приземлили в Синельниковском и Днепровском районах. В последнем из-за падения обломков российского смертоносного железа повреждены 3 дачных дома и 2 авто", - сообщил в Telegram глава ОВА Сергей Лысак.

На Днепропетровщине повреждены авто / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия атаки дронов / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия атаки дронов / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Тем временем в Воздушных силах сообщили, что в ночь на 20 февраля 2024 года РФ атаковала Украину двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, управляемой авиационной ракетой Х-31 и 23 ударными беспилотниками типа "Shahed".

В результате боевой работы сбиты все 23 "шахеда" в пределах Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Уничтожены 23 ударных БПЛА / Фото: t.me/kpszsu

Как сообщал Главред, поздно вечером 12 февраля в Днепре прогремели несколько взрывов. Российские оккупанты атаковали город "Шахедами".

Под ударом оказался энергетический объект. Возник пожар, который спасатели потушили. В Днепре наблюдались перебои с подачей электричества, воды и тепла.

Мэр города Борис Филатов сообщил, что из-за ночных обстрелов Днепра в городе проходит эвакуация одной из больниц и закрываются школы.

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