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"Боятся революции": украинцев массово не пускают в Беларусь накануне выборов

8 августа 2020, 16:53

Украинским журналистам отказывают во въезде в Беларусь.

Беларусь, пограничники
В Беларусь массово не пускают украинцев / @GpkGovBY

Накануне назначенных на 9 августа выборов президента Беларуси, украинцев массово не пускают в республику.

Как пишет Strana.ua, на границе отказали во въезде в Беларусь журналисту Владу Бовтруку, который ехал в Минск.

"Вчера вечером я пытался на автомобиле въехать в Беларусь. Пограничник спросил лишь, куда я направляюсь. Я ответил, что в Минск. Он даже не спросил про цель поездки, а ушёл куда-то с моим паспортом, а через некоторое время вернулся и сказал, что мне запрещён въезд. В качестве причины он лишь сослался на статью 30-ю закона "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь". От дальнейших пояснений он отказался", - рассказал журналист.

На украинской границе журналисту сказали, что такие случаи не единичные.

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"Парней часто не пускают. Видно, боятся революции", - сообщил украинский пограничник.

Как уточняет телеграм-канал PavlovskyNEWS, несколько украинских журналистов уже развернули на белорусской границе и не пустили в страну: "Они ехали освещать выборы президента. Пограничники очень серьезно подходят в эти дни к вопросу того, кого пускать в страну".

Напомним, 7 августа в Минске задержали троих корреспондентов - Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка (граждане Украины), а также Юрия Баранюка (гражданин России).

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Позднее Ромалийскую и Гребенюка депортировали в Украину.

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