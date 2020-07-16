"Телефон отключен": в Черкассах без вести пропал заместитель мэра

Вице-мэр Черкасс Юрий Ботнар / ridnyi.com.ua

В Черкассах без вести пропал руководитель областной организации ВО Свобода и вице-мэр города Юрий Ботнар.

Об этом на своей странице написал черкасский градоначальник Анатолий Бондаренко.

"Сегодня утром на рабочем месте не обнаружили заместителя городского головы Юрия Ботнара. По информации его жены и отца, вчера, около 19.30, в районе городского совета, чиновник отошел от своего авто на какую-то встречу. После этого его телефон отключен, а сам Юрий Андреевич не выходит на связь и не известно, где находится", — написал чиновник.

По словам Бондаренко, об исчезновении Ботнара уже сообщили полицейским.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Анатолий Бондаренко ‒ "мэр-бандит" и вел себя некорректно (приняв решение об ослаблении коронавирусного карантина в городе ‒ Главред). В ответ чиновник через своего адвоката Дениса Цыпина подал в суд на главу государства.