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Под Днепром грузовик Нацгвардии столкнулся с Daewoo, есть погибшие

Жертвами аварии стали водитель легкового автомобиля и 12-летняя девочка-пассажир.

20 июля 2020, 18:16
Грузовик Нацгвардии столкнулся с Daewoo / Фото: dbr.gov.ua

В Днепропетровской области около населенного пункта Синельниково произошло смертельное ДТП с участием военного автомобиля Краз, в котором ехали бойцы Нацгвардии, и Daewoo Lanos.

Как сообщили в Государственном бюро расследований, авария случилась 20 июля на участке автодороги Харьков-Симферополь на территории Синельниковского района. ДТП, по предварительной версии, произошло по вине водителя грузовика Нацгвардии.

"Военнослужащий Нацгвардии двигавшийся в составе военной колонны за рулем автомобиля Краз-131 допустил выезд на встречную полосу и последующее столкновение с автомобилем Daewoo Lanos", - говорится в сообщении.

  • ДТП с грузовиком Нацгвардии Фото: dbr.gov.ua
  • ДТП с грузовиком Нацгвардии Фото: dbr.gov.ua
  • ДТП с грузовиком Нацгвардии Фото: dbr.gov.ua
  • ДТП с грузовиком Нацгвардии Фото: dbr.gov.ua
  • ДТП с грузовиком Нацгвардии Фото: dbr.gov.ua

От тяжелых травм на месте аварии мгновенно погибли водитель Daewoo и 12-летняя девочка-пассажир. Еще трех пассажиров легкового автомобиля доставили в местную больницу.

"Следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Полтаве, задержали военнослужащего одной из воинских частей Национальной гвардии Украины, вероятного виновника дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли два человека, среди которых 12-летняя девочка", - добавили в ГБР.

Как ранее сообщалось, на Закарпатье в ДТП погиб главный тренер мукачевской футбольной команды Мункач Виктор Ряшко вместе с детьми 11 и 13 лет.

Напомним, в Житомире в результате несчастного случая 5-летний мальчик упал под колеса молоковоза и погиб, а его родители едва не устроили кровавую расправу над другим ребенком, который случайно оказался в грузовике.

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