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Политолог объяснил, почему для Путина в "Л/ДНР" проигрышная ситуация

18 мая 2020, 05:29

Президент России не может взять к себе "ДНР" и "ЛНР", считает эксперт.

Политолог поделился, что в Л/ДНР для Путина проигрышная ситуация – Новости Донбасса
На Донбассе для Владимира Путина проигрышная ситуация, поделился политолог / Reuters

Российский политолог Дмитрий Орешкин сказал, что для президента России Владимира Путина на захваченной части Донбасса – в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" – проигрышная ситуация.

Путин не может взять к себе "Л/ДНР", у него нет стратегии и ресурсов, рассказал Орешкин в интервью Obozrevatel.

По словам собеседника, лидер России хотел бы на своих условиях впихнуть квазигосударства назад в состав Украины.

"…Проигрышная ситуация в "ЛНР-ДНР". Взять их к себе Путин не может, у него ресурсов нет и стратегии тоже. Да, Путин хотел бы их впихнуть назад в состав Украины, но на своих условиях. На это в Украине не пойдут, и правильно сделают…", – сказал эксперт.

Орешкин добавил, что глава РФ пока не может отдать "Л/ДНР", поскольку это "потеря лица" и поражение. Политолог считает, что со временем российское государство начнет терять псевдореспублики.

Ранее Дмитрий Орешкин прогнозировал, что " Л/ДНР" светит судьба непризнанного Приднестровья. Эксперт говорил, что квазигосударства получат приднестровский статус "черной дыры".

новости Донбасса Владимир Путин Дмитрий Орешкин ЛДНР
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