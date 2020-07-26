Под оккупированным Донецком заметили огромный столб дыма - фото

Пожар в Донецке возник 25 июля/ Фото facebook

В субботу, 25 июля, под оккупированным Донецком возник масштабный пожар – в небо поднялся огромный черный столб дыма. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

Местные жители жаловались на едкий запах от пожара, написал в Facebook пользователь Сергей Голоха.

"Пока разные версии по поводу того, где именно горит прямо сейчас. Но чаще звучат две такие версии: а) Горит в районе Григорьевских отвалов на окраине Червоногвардейского района, за поселком шахты 8-8 бис. б) Нефтебаза возле водаканала Макеевка, гвардейка", - написал он.

Еще одна версия причины пожара - горит мусорный полигон в Ясиноватой. Там мусора метров 10 в высоту, поэтому такое сильное возгорание.

Позже Голоха уточнил сведения. По его словам, пожар произошел на территории Григорьевских отвалов, которые принадлежат Ясиновскому коксохимическому заводу в Макеевке. На терриконе есть котлован, куда сливается мазут и прочие продукты отходов. Там находится специальный генератор и подключенный к нему насос внизу котлована для откачки отходов. За процессом должны наблюдать несколько рабочих. Вероятно, произошло замыкание или другой инцидент из-за неисправности насоса или невнимательности сотрудников, в результате чего началось возгорание.

Фото facebook

Пожар продолжался около трех часов. Столб дыма в ясную погоду был виден даже из Шахтерска и Старобешево.

К тушению привлекалось минимум три пожарных автомобиля с личным составом из Макеевки. Сейчас пожар окончательно ликвидирован.

Как сообщал Главред, 24 июля в Киеве возле станции метро Почайна горел рынок Петровка. Густой сизый дым был виден издалека.