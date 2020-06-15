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В МВД рассказали о мести боевикам за катастрофу украинского ИЛ-76

15 июня 2020, 01:17

В Луганске в 2017 году был ликвидирован один из главарей боевиков Олег Анащенко.

Сбитый самолет над Луганском Ил-76
Сбитый самолет над Луганском Ил-76 / Reuters

Спикер министерства внутренних дел Артем Шевченко 14 июля по случаю годовщины катастрофы украинского военного самолета Ил-76, сбитого боевиками в 2014 году, рассказал о спецоперации ведомства, которую считают месть за эту масштабную трагедию.

"Сегодня многие вспоминали в скорби трагическую гибель в сбитом транспортнике Ил-76 под аэропортом Луганска 49 наших воинов: 9 членов экипажа и 40 десантников 25-й бригады…Так вот, за их смерть государство отомстило. Не сразу, правда, но наказание неизбежно наступило. 4 февраля 2017 года в Луганске в результате операции украинских спецслужб с привлечением армейских спецназовцев был уничтожен управляемым взрывом полковник террористических НВФ Олег Анащенко, начальник управления так называемой "народной милиции ЛНР", - написал Шевченко в Facebook.

По словам спикера, в июне 2014 года именно Анащенко командовал ПВО луганских террористов и был непосредственным виновником аварии украинского самолета.

Олег Анащенко / Фото: Facebook/Артем Шевченко

Как известно, катастрофа Ил-76 произошла в 00:51 14 июня 2014 года при заходе на посадку в районе луганского аэропорта. Самолет был сбит незаконными вооруженными формированиями. Он должен был доставить военных для защиты аэропорта от боевиков.

Как ранее сообщалось, украинские власти не предоставили международным следователям, ведущим расследование катастрофы рейса MH17, первичные данные с радаров. В распоряжении экспертов есть только вторичные сведения, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер.

Напомним, ранее в пределах временного оккупированного Донецка боевики группировки "ДНР" арестовали Леонида Харченко - одного из ключевых фигурантов по делу о сбитии малайзийского "Боинга" МН-17 летом 2014-го.

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